А где же муж? Певица Глюкоза провела вечер в компании молодого спутника, держась с ним за руки

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)
38-летняя Глюкоза пришла на модный показ с молодым спутником, держась с ним за руки. Об этом пишет Woman.ru.
В понедельник, 26 мая, в Грибоедовском ЗАГСе прошел модный показ Андрея Артемова Walk of Shame. Мероприятие посетила и певица.
Примечательно, что она появилась на показе не одна, а в компании таинственного спутника, держась с ним за руки. Где был в этот момент ее муж — неизвестно.
Фанаты исполнительницы отметили, что Глюкоза перестала публиковать снимки с Александром Чистяковым, за которого вышла замуж в 2006 году.
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*Запрещен в РФ
Примечательно, что она появилась на показе не одна, а в компании таинственного спутника, держась с ним за руки. Где был в этот момент ее муж — неизвестно.
Фанаты исполнительницы отметили, что Глюкоза перестала публиковать снимки с Александром Чистяковым, за которого вышла замуж в 2006 году.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова