«Дело может дойти до развода»: что происходит в семье Глюкозы и в чем заподозрили ее супруга-бизнесмена

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)
В начале 2000-х Глюк’oZa была узнаваемой — за счет мультяшного образа девочки с леденцом, хитов вроде «Невеста» и поддержки Максима Фадеева. Потом — взросление, семейная жизнь, дети, гламурные тусовки и мягкое исчезновение с музыкального радара. Но внезапно Наталья Ионова возвращается — совсем другой. Подробнее в материале «Радио 1».
Красноярск: старт скандалов
Зимой 2024 года в Красноярске певица дала концерт, который стал вирусным, но не благодаря песням. Пользователи в соцсетях обсуждали не вокал, а «конвульсивные движения», «странную хореографию» и «неконтролируемые выкрики». Глюк’oZa казалась неадекватной, а её внешний вид — как будто из другого мира. Местные СМИ писали, что публика была в шоке. Видео с выступления разошлось по телеграм-каналам, вызвав волну слухов.
Певица Глюкоза /Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Зомби, «Воландеморт» и колготки
Следующее выступление только укрепило тревогу фанатов: на сцену вышла артистка в чёрных колготках и нижнем белье, с намазанным лицом и растрёпанными волосами. Сценография напоминала не концерт, а сюрреалистический перформанс. Подписчики писали: «Похожа на зомби!», «Что с ней происходит?!». Кто-то видел в этом арт, кто-то — попытку хайпа, но большинство гадало: это наркотики, психоз или дерзкий ребрендинг?
Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)
Лекарства и странные оправдания
Позже Ионова дала интервью, где заявила:
«Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня. Мне очень жаль, что расстроила вас».В марте Глюк’oZa рассказала, что в 13 лет убегала из дома, спала на лестницах и ночевала в незнакомых квартирах. И что именно Фадеев «спас» её от уличной жизни. Такие признания только подогрели интерес к психоэмоциональному состоянию артистки сегодня.
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Слухи о разводе
Не так давно появились слухи о возможном разводе певицы с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым после 18 лет брака.
«В этой семье сейчас возникают конфликты, и дело может дойти до развода», – предполагают знакомые семейства.
Кроме того, муж Натальи подогревает интерес к их отношениям своим поведением. Год назад в сети появилась информация о его причастности к махинациям с земельными участками (хотя позже, судя по затишью, дело удалось замять). На недавних публичных мероприятиях он выглядел «несколько странно», с «отсутствующим взглядом», по мнению журналистов. К тому же он не пришел на недавнюю презентацию нового альбома жены, хотя раньше всегда ее сопровождал.
Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)
Собчак, защита и попытка новой себя
Интересно, что среди всех скандалов Глюк’oZa активно взаимодействует с Ксенией Собчак. Та, впрочем, известна способностью превращать чужие кризисы в контент — и всегда вовремя появляется в кадре рядом. Поколение, которое росло на песнях «Невеста» и «Снег идёт», уже выросло и вряд ли купится на «сумасшедшую девочку». Но вот молодёжь и поколение альфа — да, они реагируют на эпатаж. Колготки, чёрная тушь, «безумие» — всё это работает как вирусный элемент.
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