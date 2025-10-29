«Контент пилить»: Дробыш заявил, что возвращение «Тату» обречено на провал

29 октября 2025, 19:23

Виктор Дробыш усомнился в успехе воссоединения группы «Тату»

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Участницы дуэта «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина, которые когда-то представляли Россию на «Евровидении», снова заявили о себе.





В беседе с Общественной Службой Новостей музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал группу культовой для своего времени и отметил, что их смелый стиль и юные голоса тогда привлекли огромную аудиторию. Однако, по его мнению, сейчас повторить такой успех не получится.

«Честно говоря, я не представляю, какой контент нужно пилить, чтобы залететь, на старых песнях долго не удержаться. И девочки тоже не вписываются в концепт группы, там должны быть юные участницы, а не взрослые тёти», — пояснил Дробыш.

