«В подарок»: Стало известно, сможет ли Дмитрий Дибров забрать у Полины фамилию
Адвокат Добровинский прокомментировал заявление Диброва о защите фамилии
Дмитрий Дибров намерен защищать свою фамилию от опорочивания. Он назвал её синонимом поиска в журналистике и мультимедийных сферах. Его адвокат Александр Добровинский прокомментировал это заявление. Слова Александра приводит издание StarHit.
Юрист считает, что шоумен в своей речи имел в виду нечто иное.
«Понимаете, при разводе жена в «подарок» получает фамилию мужа. Если хочет, то может её себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию», — рассказал адвокат.Добровинский добавил, что уже сталкивался в своей практике с подобными ситуациями. Например, один известный продюсер смог убедить свою бывшую жену вернуть девичью фамилию. В завершение Александр процитировал писателя Антона Чехова, который говорил: «Радуйся, когда от тебя уходит жена к другому. Молись, чтобы не вернулась».