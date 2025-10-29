«В подарок»: Стало известно, сможет ли Дмитрий Дибров забрать у Полины фамилию

29 октября 2025, 21:06

Адвокат Добровинский прокомментировал заявление Диброва о защите фамилии

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Дмитрий Дибров намерен защищать свою фамилию от опорочивания. Он назвал её синонимом поиска в журналистике и мультимедийных сферах. Его адвокат Александр Добровинский прокомментировал это заявление. Слова Александра приводит издание StarHit.





Юрист считает, что шоумен в своей речи имел в виду нечто иное.

«Понимаете, при разводе жена в «подарок» получает фамилию мужа. Если хочет, то может её себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию», — рассказал адвокат.

