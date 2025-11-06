«А как вам моя новая причёска?»: Алсу примерила образ из «Служебного романа»
Алсу показала рыжую короткую стрижку: фанаты в восторге и догадках
Певица Алсу удивила поклонников новым видео в своём блоге, появившись с короткими кудрявыми рыжими волосами, предположительно в парике.
Подпись к ролику намекала на связь с легендарной комедией «Служебный роман», а знаменитый диалог гласил: «А как вам моя причёска? — Умереть — не встать!».
В комментариях фанаты начали гадать, кого именно сыграет Алсу — версии варьировались от Людмилы Прокофьевны Калугиной до секретаря Людочки. Сама артистка подробности проекта пока не раскрывает.
