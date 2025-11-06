«Он страдает»: Том Круз переживает разрыв с Аной де Армас

06 ноября 2025, 21:29

Том Круз тяжело переносит разрыв с «идеальной невестой» Аной де Армас

Ана де Армас (Фото: Instagram* / @ana_d_armas)

Разрыв с Аной де Армас стал для Тома Круза настоящим эмоциональным потрясением. Об этом сообщает RadarOnline.





Несмотря на публичные заявления актёра о том, что инициатором стал он сам, близкие уверены: звезда «Миссии невыполнима» переживает потерю болезненно.





«Том пытается представить ситуацию так, будто это он принял решение — утверждает, что Ана не оправдала его ожиданий. Но близкие люди понимают: это всего лишь проявление эго. На самом деле он страдает. Именно она приняла решение уйти, и это сильно его задело», — рассказал инсайдер.