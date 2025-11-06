«Он страдает»: Том Круз переживает разрыв с Аной де Армас
Том Круз тяжело переносит разрыв с «идеальной невестой» Аной де Армас
Разрыв с Аной де Армас стал для Тома Круза настоящим эмоциональным потрясением. Об этом сообщает RadarOnline.
Несмотря на публичные заявления актёра о том, что инициатором стал он сам, близкие уверены: звезда «Миссии невыполнима» переживает потерю болезненно.
«Том пытается представить ситуацию так, будто это он принял решение — утверждает, что Ана не оправдала его ожиданий. Но близкие люди понимают: это всего лишь проявление эго. На самом деле он страдает. Именно она приняла решение уйти, и это сильно его задело», — рассказал инсайдер.Роман 63-летнего Круза и 37-летней звезды «Достать ножи» длился восемь месяцев и начинался с романтических ухаживаний. Однако со временем отношения охладели, а чрезмерный контроль со стороны актёра стал тяготить Анну.
Инсайдеры утверждают, что Том видел в ней «идеальную женщину» — умную, элегантную и даже «одобренную церковью». Но стремление актёра держать всё под контролем разрушило гармонию в паре.
Сейчас, по словам друзей, Круз тяжело переживает разрыв и старается не привлекать внимания, замкнувшись в себе.