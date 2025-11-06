«Просто жесть»: Оксана Самойлова снова получила доступ к взломанному аккаунту

06 ноября 2025, 20:26

Оксана Самойлова разбирает последствия взлома своей страницы

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Бизнесвумен Оксана Самойлова спустя несколько недель смогла вернуть контроль над своим взломанным аккаунтом Instagram*. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.





​Блогер призналась, что ей очень жаль, что кто-то поверил мошенникам и перевел им деньги.



