«Просто жесть»: Оксана Самойлова снова получила доступ к взломанному аккаунту
Оксана Самойлова разбирает последствия взлома своей страницы
Бизнесвумен Оксана Самойлова спустя несколько недель смогла вернуть контроль над своим взломанным аккаунтом Instagram*. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Блогер призналась, что ей очень жаль, что кто-то поверил мошенникам и перевел им деньги.
«Я пока что чищу всё, что они там накинули, разбираю сообщения, там, конечно, просто жесть. Мне очень жаль, я очень сожалею, что кто-то отправлял деньги», — рассказала Самойлова.Ранее стало известно, что Оксана не планирует мириться с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Она подчеркнула, что решение о разводе остаётся окончательным. Знаменитость призналась, что испытывает разные эмоции из-за бракоразводного процесса.