«Разрыдалась»: Дава взял трогательное интервью у Мари Краймбрери о семье
Мари Краймбрери плакала в студии, записывая трек о материнстве
Мари Краймбрери рассказала о трогательном моменте в семье во время интервью с Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка призналась, что на девятом месяце беременности она записывала песню «Мам, я скоро стану мамой» и плакала, осознавая чувства своей матери.
«Мне было так стыдно и жалко маму за огромное количество историй, когда я доставила ей дискомфорт… Я пела на сцене, когда она сидела в зале, и, конечно, разрыдалась», — поделилась Мари в шоу «Утро. ТНТ».После эфира Давид Манукян отметил, что диалог с женой на камеру стал самым трепетным в его карьере.