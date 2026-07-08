«А кто это поёт?»: забавный момент с мужем Кристины Орбакайте рассмешил поклонников певицы
Муж Кристины Орбакайте не узнал её знаменитую песню
Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками семейным видео, которое вызвало улыбки у поклонников. Во время отдыха на природе супруг певицы Михаил Земцов неожиданно не узнал один из её известных хитов.
На кадрах семья наслаждалась красивыми пейзажами, а затем все вместе начали исполнять песню Кристины Орбакайте и Авраама Руссо «Любовь, которой больше нет». Однако в этот момент Михаил задал неожиданный вопрос.
«А кто это поёт?» — спросил он.Неизвестно, решил ли супруг певицы пошутить или действительно не узнал композицию, но Кристина отреагировала с юмором.
«Миша, ну вообще», — написала артистка, добавив плачущий эмодзи.Забавная ситуация быстро разошлась среди поклонников. Пользователи отметили, что пара выглядит очень тепло и искренне, а некоторые пошутили, что Михаил мог просто проверять жену на реакцию.