«А кто это поёт?»: забавный момент с мужем Кристины Орбакайте рассмешил поклонников певицы

08 июля 2026, 22:56

Муж Кристины Орбакайте не узнал её знаменитую песню

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками семейным видео, которое вызвало улыбки у поклонников. Во время отдыха на природе супруг певицы Михаил Земцов неожиданно не узнал один из её известных хитов.





На кадрах семья наслаждалась красивыми пейзажами, а затем все вместе начали исполнять песню Кристины Орбакайте и Авраама Руссо «Любовь, которой больше нет». Однако в этот момент Михаил задал неожиданный вопрос.





«А кто это поёт?» — спросил он.

«Миша, ну вообще», — написала артистка, добавив плачущий эмодзи.