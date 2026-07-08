Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала свой способ борьбы с плохим настроением

08 июля 2026, 22:24

Елена Подкаминская станцевала на улице и назвала это лучшей терапией

Елена Подкаминская (Фото: Instagram* / @podkaminskaya_official)

Елена Подкаминская поделилась с подписчиками простым способом, который помогает ей справляться с плохим настроением. Актриса призналась, что лучшей терапией для неё остаются музыка и танцы.





В личном блоге звезда сериала «Кухня» опубликовала видео, на котором танцует прямо на улице в светлом коротком платье. По словам Подкаминской, такой способ помогает ей независимо от жизненных обстоятельств и эмоционального состояния.





«Моя музыкально-танцевальная терапия. Вне зависимости от настроения, места и предлагаемых обстоятельств. Работает безотказно, всегда доступна», — подписала ролик актриса.