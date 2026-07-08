Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала свой способ борьбы с плохим настроением
Елена Подкаминская станцевала на улице и назвала это лучшей терапией
Елена Подкаминская поделилась с подписчиками простым способом, который помогает ей справляться с плохим настроением. Актриса призналась, что лучшей терапией для неё остаются музыка и танцы.
В личном блоге звезда сериала «Кухня» опубликовала видео, на котором танцует прямо на улице в светлом коротком платье. По словам Подкаминской, такой способ помогает ей независимо от жизненных обстоятельств и эмоционального состояния.
«Моя музыкально-танцевальная терапия. Вне зависимости от настроения, места и предлагаемых обстоятельств. Работает безотказно, всегда доступна», — подписала ролик актриса.Публикация быстро собрала множество положительных комментариев. Поклонники отметили лёгкость, энергетику и искренность артистки, а многие признались, что тоже используют танцы как способ отвлечься от повседневных забот и поднять себе настроение.
Напомним, ранее стало известно, что 47-летняя Елена Подкаминская официально завершила бракоразводный процесс с бизнесменом Денисом Гущиным. Согласно данным Мирового суда Москвы, заседание прошло в закрытом режиме, а интересы бывших супругов представляли их адвокаты.