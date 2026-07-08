«Быстро всем спать!»: Наталья Подольская рассказала о роли строгой мамы

08 июля 2026, 22:38

Наталья Подольская старается проводить с сыновьями каждую свободную минуту

Наталья Подольская (Фото: Instagram* / @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская поделилась подробностями семейной жизни и рассказала, какой мамой она является. Артистка призналась, что, несмотря на насыщенный рабочий график, старается максимально много времени уделять детям и лично участвовать в их воспитании. Об этом сообщает Woman.ru.





Певица отметила, что многие считают её слишком мягкой и не представляли в роли строгой мамы, однако иногда ей приходится проявлять характер. По словам Подольской, у неё даже есть специальный «мамин голос», который особенно хорошо знаком её старшему сыну Артёму.





«Людям кажется, что я совершенно не умею кричать, а я умею. У меня есть такой на меня похожий классический крик, который очень не любит мой старший сын Тёма. Я начинаю голосом: "Быстро всем спать!" Оно само из меня вырывается», — рассказала артистка.

«Каждое любое свободное время мы с мужем несёмся провести с нашими детьми. Я пытаюсь организовать свой график, чтобы как можно чаще укладывать своих детей спать. Это важно для детей. Но ещё это важно для меня», — поделилась Подольская.