Беременная Дина Аверина отметила первую годовщину свадьбы с Дмитрием Соловьёвым
Муж Дины Авериной признался, что с нетерпением ждёт рождения их общего ребёнка
Беременная гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв отпраздновали первую годовщину свадьбы.
По случаю важной даты спортсменка опубликовала в личном блоге романтичные фотографии с супругом и трогательно поздравила его.
«Наша первая годовщина. Год пролетел как мгновение», — написала Аверина.Публикация не осталась без внимания Дмитрия Соловьёва. В комментариях фигурист признался супруге в любви и поделился эмоциями в ожидании пополнения в семье.
«Люблю тебя бесконечно-вечно и жду появления на свет нашего чуда», — написал спортсмен.Ранее Дина Аверина рассказывала, что планирует рожать в Нижнем Новгороде, а не в Москве. По словам гимнастки, рядом с родителями и знакомым врачу семьи ей будет спокойнее и комфортнее в один из самых важных моментов жизни.
Для будущего малыша это станет первым ребёнком Дины Авериной. У Дмитрия Соловьёва уже есть сын от предыдущего брака с Екатериной Лобановой.