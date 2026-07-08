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Беременная Дина Аверина отметила первую годовщину свадьбы с Дмитрием Соловьёвым

Муж Дины Авериной признался, что с нетерпением ждёт рождения их общего ребёнка
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Беременная гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв отпраздновали первую годовщину свадьбы.



По случаю важной даты спортсменка опубликовала в личном блоге романтичные фотографии с супругом и трогательно поздравила его.

«Наша первая годовщина. Год пролетел как мгновение», — написала Аверина.
Публикация не осталась без внимания Дмитрия Соловьёва. В комментариях фигурист признался супруге в любви и поделился эмоциями в ожидании пополнения в семье.

«Люблю тебя бесконечно-вечно и жду появления на свет нашего чуда», — написал спортсмен.
Ранее Дина Аверина рассказывала, что планирует рожать в Нижнем Новгороде, а не в Москве. По словам гимнастки, рядом с родителями и знакомым врачу семьи ей будет спокойнее и комфортнее в один из самых важных моментов жизни.

Для будущего малыша это станет первым ребёнком Дины Авериной. У Дмитрия Соловьёва уже есть сын от предыдущего брака с Екатериной Лобановой.

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