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«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека

Анастасия Волочкова выразила слова благодарности домработнице Лоле
Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова сделала трепетное признание. Балерина показала человека, который стал для неё опорой и поддержкой.
О непростом характере 49-летней артистки говорят уже давно. Волочкова неоднократно ругалась с матерью, громко и решительно расставалась с любовниками, а недавно даже в уничижительном ключе высказалась о единственной дочери и её новоиспечённом супруге.

Но всё-таки есть человек, которому удалось найти подход к балерине – её бессменная домработница Лола. Женщина успевает не только следить за бытом Волочковой, но и частично выполняет функции её PR-директора.

Анастасия с трепетом относится к домработнице и не стесняется демонстрировать это в соцсетях. Накануне она опубликовала пост, посвящённый женщине.

«Любимая Лолочка – моё всё! Мы вместе 10 лет! А завтра для многих зрителей она может стать подмогой и спасением», – написала Волочкова в личном блоге.
Подпись к совместной фотографии Анастасии и Лолы вызвала множество вопросов у поклонников звезды. Пользователи соцсетей оставили много комментариев, в том числе и негативных.

«А как домработница поможет зрителям? Станцует вместо Насти?», «Даже про дочь родную Анастасия не писала таких слов», «Будем надеяться, что Лола действительно хорошо заботится о нашей звезде», – высказалась комментаторы.
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*запрещён в РФ
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«Как сёстры»: Анна Седокова и её старшая дочь зажгли на концерте в Майами
Анна Седокова посетила концерт в Майами вместе со старшей дочерью Алиной
05 мая 2025, 10:15

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)

Певица Анна Седокова посетила концерт электропоп-группы Rüfüs Du Sol вместе со старшей дочерью Алиной. Артистка поделилась видео в соцсетях, многие пользователи отметили, что мать и дочь выглядят как сёстры.
Концерт проходил в Майами. Для мероприятия Седокова выбрала молодёжный образ: на ней были объёмные брюки и майка, а её дочь надела топ и короткие шорты.
Многие из комментаторов подчеркнули, что Анна будто помолодела за последнее время.
«Девочки, вы самые красивые», «Как сестры», — написали пользователи.
Стоит отметить, что Седокова действительно сильно изменилась за последние месяцы. Она похудела после смерти экс-супруга Яниса Тиммы, а также сделала пластику лица.

Ранее отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.

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*запрещён в РФ.
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#сша
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SHAMAN и Мизулина посетили двойное свидание со звёздной парой
SHAMAN и Мизулина провели вечер в компании Лепса и его молодой невесты Кибы
05 мая 2025, 10:08

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. На двойном свидании звёзды российского шоу-бизнеса оставили на память свои автографы на тарелке.

Ранее исполнитель хита «Я русский» намекнул, что собирается сделать предложение Мизулиной. Осенью прошлого года он объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой, а спустя шесть месяцев рассказал об отношениях с главой Лиги безопасного интернета. Поговаривают, что уже летом певец и общественница поженятся.

Что же касается Лепса, то он тоже планировал летом сыграть свадьбу со своей молодой возлюбленной. Однако на минувшей неделе стало известно, что торжество переносится из-за финансовых трудностей. По словам инсайдеров, у Лепса пока нет средств, которые требуются для организации банкета такого масштаба, о котором мечтает Киба.

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#свадьба
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«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь
05 мая 2025, 05:03

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Недавно Тимати поделился фотографиями в соцсетях, на которых он находится со своими детьми на отдыхе. Публика обратила внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Фанаты распереживались, но рэпер спокойно объяснил ситуацию подписчикам.
«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая», — отреагировал Тимати на один из комментариев.

Дополнительно артист подчеркнул:

«Мы не блогерская семья. И я не заставляю своих детей улыбаться, если они этого не хотят в моменте», — цитирует рэпера Starhit.

Тимати на майские праздники отвез своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит майские праздники. Все отдыхают на арендованной вилле и ездят по острову на велосипедах.

Кто-то критиковал рэпера за грустную дочь на фото, но есть и те, кто наоборот хвалит артиста. Подписчики называют Тимати отцом года и лучшим папой за организованных отдых для детей.

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«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить»: солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова отбивается от поклонников

«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему слабый пол любит Стаса Михайлова
#семья
#отдых
#фото
#майские праздники
#курорт
#мама
#артист
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«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить»: солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова отбивается от поклонников
05 мая 2025, 04:28

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Песня Homay фолк-группы AY YOLA взорвала не только российские чарты, но и мировые. Солистка коллектива Адель Шайхитдинова сразу стала одной из самых желанных девушек российского шоу-бизнеса. Ее молодость, талант и красота вдохновляют поклонников. Как оказалось, коллеги девушки не равнодушны к личной жизни звезды.
«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить. Там написывают, директ просто разносят от сообщений. И своровать ее хотят», — говорит участник коллектива Ринат Рамазанов.

При этом сама Адель призналась, что поклонники не оставляют ей покоя и в соцсетях.

«Очень много сейчас сообщений, причем сообщение следующее, ни привет, ни пока, просто: выходи за меня», — призналась Шайхитдинова в «Шоу Воли» на ТНТ.

Помимо этого группа обсудила и свою популярность, которую внезапно обрели ее участники. Как пишет Starhit, ​AY YOLA сразу поняли, что «Хумай» станет хитом, но не такого масштаба. По итогу коллектив уже получил множество предложений от самых крупных мировых лейблов. ​К тому ​же расширилась и география выступлений, которая стала очень большой.

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#шоу
#песня
#звёзды
#шоу-бизнес
#певица
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«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему слабый пол любит Стаса Михайлова
Григорий Лепс: женщин завораживает внутренний мир Стаса Михайлова
05 мая 2025, 02:22

Григорий Лепс и Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Григорий Лепс уже многие годы дружит с певцом Стасом Михайловым. Последний всегда был популярен среди женщин. Григорий объяснил, чем именно его друг привлекает слабый пол.
«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — рассказал Лепс в интервью для 5-tv.ru.

Между Григорием и Стасом многолетняя дружба. Как объяснил сам Лепс, они родились в одном городе и у исполнителей отличные человеческие отношения.

По мнению Григория, Михайлову не нужно меняться, так как он обладает замечательным характером. При этом если других не устраивает артист, то нужно помнить, что идеальных людей не существует.

«По-моему, у него все нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — говорит Лепс.

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#интервью
#артист
#певец
#музыкант
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