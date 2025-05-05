«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова сделала трепетное признание. Балерина показала человека, который стал для неё опорой и поддержкой.
О непростом характере 49-летней артистки говорят уже давно. Волочкова неоднократно ругалась с матерью, громко и решительно расставалась с любовниками, а недавно даже в уничижительном ключе высказалась о единственной дочери и её новоиспечённом супруге.
Но всё-таки есть человек, которому удалось найти подход к балерине – её бессменная домработница Лола. Женщина успевает не только следить за бытом Волочковой, но и частично выполняет функции её PR-директора.
Анастасия с трепетом относится к домработнице и не стесняется демонстрировать это в соцсетях. Накануне она опубликовала пост, посвящённый женщине.
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Но всё-таки есть человек, которому удалось найти подход к балерине – её бессменная домработница Лола. Женщина успевает не только следить за бытом Волочковой, но и частично выполняет функции её PR-директора.
Анастасия с трепетом относится к домработнице и не стесняется демонстрировать это в соцсетях. Накануне она опубликовала пост, посвящённый женщине.
«Любимая Лолочка – моё всё! Мы вместе 10 лет! А завтра для многих зрителей она может стать подмогой и спасением», – написала Волочкова в личном блоге.Подпись к совместной фотографии Анастасии и Лолы вызвала множество вопросов у поклонников звезды. Пользователи соцсетей оставили много комментариев, в том числе и негативных.
«А как домработница поможет зрителям? Станцует вместо Насти?», «Даже про дочь родную Анастасия не писала таких слов», «Будем надеяться, что Лола действительно хорошо заботится о нашей звезде», – высказалась комментаторы.Читайте также:
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