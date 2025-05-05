«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека

Недавно Тимати поделился фотографиями в соцсетях, на которых он находится со своими детьми на отдыхе. Публика обратила внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Фанаты распереживались, но рэпер спокойно объяснил ситуацию подписчикам.