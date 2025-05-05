«Я абсолютно другая»: Ольга Волкова рассказала, чем отличается от своей героини из «Папиных дочек»

Ольга Волкова (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Ольга Волкова получила широкую известность после съёмок в сериале «Папины дочки», где сыграла бабушку семьи Васнецовых. Однако актриса призналась, что её истинный характер сильно отличается от этой роли.
Героиня Волковой была очень строгой, прагматичной и хозяйственной женщиной, в голосе которой нередко присутствовали командные нотки. Но характер актрисы на самом деле гораздо мягче.
Но объединяет Волкову с её экранной героиней прекрасное отношение к актрисам, исполнившим роли внучек и правнучек в сериале. Ольга рассказала, что фотографии «папиных дочек» висят у неё дома, и она очень любит девочек.
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«Я абсолютно другая. Собственные внуки со мной общаются как с маленькой недалекой девочкой. Я деликатно молчу в ответ», – призналась артистка в беседе с «Леди Mail».86-летняя Волкова добавила, что она является очень рассеянным человеком, у которого написание сценариев и запоминание текстов занимают много времени. Также быт не слишком занимает звезду, что раздражает её внуков.
Но объединяет Волкову с её экранной героиней прекрасное отношение к актрисам, исполнившим роли внучек и правнучек в сериале. Ольга рассказала, что фотографии «папиных дочек» висят у неё дома, и она очень любит девочек.
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