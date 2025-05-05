Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я абсолютно другая»: Ольга Волкова рассказала, чем отличается от своей героини из «Папиных дочек»

«Я абсолютно другая»: Ольга Волкова рассказала, чем отличается от своей героини из «Папиных дочек»

Ольга Волкова рассказала, что не похожа на свою героиню из «Папиных дочек»
Ольга Волкова (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Ольга Волкова (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Ольга Волкова получила широкую известность после съёмок в сериале «Папины дочки», где сыграла бабушку семьи Васнецовых. Однако актриса призналась, что её истинный характер сильно отличается от этой роли.
Героиня Волковой была очень строгой, прагматичной и хозяйственной женщиной, в голосе которой нередко присутствовали командные нотки. Но характер актрисы на самом деле гораздо мягче.

«Я абсолютно другая. Собственные внуки со мной общаются как с маленькой недалекой девочкой. Я деликатно молчу в ответ», – призналась артистка в беседе с «Леди Mail».
86-летняя Волкова добавила, что она является очень рассеянным человеком, у которого написание сценариев и запоминание текстов занимают много времени. Также быт не слишком занимает звезду, что раздражает её внуков.

Но объединяет Волкову с её экранной героиней прекрасное отношение к актрисам, исполнившим роли внучек и правнучек в сериале. Ольга рассказала, что фотографии «папиных дочек» висят у неё дома, и она очень любит девочек.

Читайте также:

«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека

«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»

SHAMAN и Мизулина посетили двойное свидание со звёздной парой
#актриса
#сериал
#шоу
#фотография
#съёмки
#герои
«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»
Лера Кудрявцева выступила с спецвыпуске шоу «Маска», посвящённом Сергею Лазареву
05 мая 2025, 10:41

Лера Кудрявцева (фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева снялась в спецвыпуске шоу «Маска». 53-летняя телеведущая показала закулисье музыкального проекта и поделилась впечатлениями.
Спецвыпуск шоу был посвящён Сергею Лазареву, который одержал победу в четвёртом сезоне проекта, разделив первое место с Димой Биланом.

Кудрявцева вышла на сцену первой в костюме Lazerboy и исполнила одноимённый трек Лазарева. Сергей не сразу узнал подругу, подумав, что это Ани Лорак или Анита Цой.

«Только не ты!» – заявил певец, всё-таки узнав Леру, и рассмеялся. «На что я только не иду ради тебя, Лазарев», – заявил в ответ Кудрявцева.
Лазарев признался, что его сбила с толку сторис, которую Лера опубликовала перед съёмками. Певец был уверен, что сейчас телеведущая находится на съёмках совершенно другой программы. В ответ Кудрявцева призналась, что сделала это намеренно.

«Серёнь, я тебя очень люблю, мы дружим больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга. Я тебя уважаю и боготворю, извини, что испортила вечер с самого начала», – пошутила телезвезда.
После Лера присоединилась к Сергею за столом жюри, и они стали вместе отгадывать следующие маски. Самым трогательным оказалось выступление Ангела, за которым скрывалась мама певца. Лазарев расчувствовался до слёз.

После выступления Кудрявцева рассказала о костюме Lazerboy. Артистка словами «Я была в аду» призналась, что в этом многослойном костюме ей было очень неудобно.

Читайте также:

Сергей Лазарев расплакался в спецвыпуске шоу «Маска», узнав свою маму

Сотня Сергея Лазарева выбрала неожиданного победителя шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме – фото

*запрещён в РФ
#певец
#фото
#шоу
#маска
#песня
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы вместе 10 лет»: Анастасия Волочкова показала любимого человека
Анастасия Волочкова выразила слова благодарности домработнице Лоле
05 мая 2025, 10:25

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова сделала трепетное признание. Балерина показала человека, который стал для неё опорой и поддержкой.
О непростом характере 49-летней артистки говорят уже давно. Волочкова неоднократно ругалась с матерью, громко и решительно расставалась с любовниками, а недавно даже в уничижительном ключе высказалась о единственной дочери и её новоиспечённом супруге.

Но всё-таки есть человек, которому удалось найти подход к балерине – её бессменная домработница Лола. Женщина успевает не только следить за бытом Волочковой, но и частично выполняет функции её PR-директора.

Анастасия с трепетом относится к домработнице и не стесняется демонстрировать это в соцсетях. Накануне она опубликовала пост, посвящённый женщине.

«Любимая Лолочка – моё всё! Мы вместе 10 лет! А завтра для многих зрителей она может стать подмогой и спасением», – написала Волочкова в личном блоге.
Подпись к совместной фотографии Анастасии и Лолы вызвала множество вопросов у поклонников звезды. Пользователи соцсетей оставили много комментариев, в том числе и негативных.

«А как домработница поможет зрителям? Станцует вместо Насти?», «Даже про дочь родную Анастасия не писала таких слов», «Будем надеяться, что Лола действительно хорошо заботится о нашей звезде», – высказалась комментаторы.
Читайте также:

Дочь Волочковой отказалась от медового месяца – причина

«Ты подарил мне больше, чем забрал»: Волочкова посвятила неожиданный пост отцу своей дочери

Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге

*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
#соцсети
#пост
#женщина
#звёзды
#пользователи
#дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Как сёстры»: Анна Седокова и её старшая дочь зажгли на концерте в Майами
Анна Седокова посетила концерт в Майами вместе со старшей дочерью Алиной
05 мая 2025, 10:15

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)

Певица Анна Седокова посетила концерт электропоп-группы Rüfüs Du Sol вместе со старшей дочерью Алиной. Артистка поделилась видео в соцсетях, многие пользователи отметили, что мать и дочь выглядят как сёстры.
Концерт проходил в Майами. Для мероприятия Седокова выбрала молодёжный образ: на ней были объёмные брюки и майка, а её дочь надела топ и короткие шорты.
Многие из комментаторов подчеркнули, что Анна будто помолодела за последнее время.
«Девочки, вы самые красивые», «Как сестры», — написали пользователи.
Стоит отметить, что Седокова действительно сильно изменилась за последние месяцы. Она похудела после смерти экс-супруга Яниса Тиммы, а также сделала пластику лица.

Ранее отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.

Читайте также:

Анна Седокова потратила более 300 тысяч рублей на декор ко дню рождения сына

Седокова заявила о планах улететь из России без обратного билета

Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына

*запрещён в РФ.
#концерт
#певица
#мероприятия
#пользователи
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHAMAN и Мизулина посетили двойное свидание со звёздной парой
SHAMAN и Мизулина провели вечер в компании Лепса и его молодой невесты Кибы
05 мая 2025, 10:08

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. На двойном свидании звёзды российского шоу-бизнеса оставили на память свои автографы на тарелке.

Ранее исполнитель хита «Я русский» намекнул, что собирается сделать предложение Мизулиной. Осенью прошлого года он объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой, а спустя шесть месяцев рассказал об отношениях с главой Лиги безопасного интернета. Поговаривают, что уже летом певец и общественница поженятся.

Что же касается Лепса, то он тоже планировал летом сыграть свадьбу со своей молодой возлюбленной. Однако на минувшей неделе стало известно, что торжество переносится из-за финансовых трудностей. По словам инсайдеров, у Лепса пока нет средств, которые требуются для организации банкета такого масштаба, о котором мечтает Киба.

Читайте также:

«А венчаться будете?»: SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя и рассмеялись, говоря о личном

SHAMAN ответил на провокационный вопрос журналистки на премии «Шансон года»

«Старается лишний раз её не светить»: SHAMAN начал скрывать Мизулину от посторонних глаз
#екатерина мизулина
#shaman
#певец
#встреча
#рестораны
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь
05 мая 2025, 05:03

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Недавно Тимати поделился фотографиями в соцсетях, на которых он находится со своими детьми на отдыхе. Публика обратила внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Фанаты распереживались, но рэпер спокойно объяснил ситуацию подписчикам.
«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая», — отреагировал Тимати на один из комментариев.

Дополнительно артист подчеркнул:

«Мы не блогерская семья. И я не заставляю своих детей улыбаться, если они этого не хотят в моменте», — цитирует рэпера Starhit.

Тимати на майские праздники отвез своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит майские праздники. Все отдыхают на арендованной вилле и ездят по острову на велосипедах.

Кто-то критиковал рэпера за грустную дочь на фото, но есть и те, кто наоборот хвалит артиста. Подписчики называют Тимати отцом года и лучшим папой за организованных отдых для детей.

Читайте также:

«Это свершилось!»: Валя Карнавал собирается выйти на международную аренду

«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить»: солистка AY YOLA Адель Шайхитдинова отбивается от поклонников

«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему слабый пол любит Стаса Михайлова
#семья
#отдых
#фото
#майские праздники
#курорт
#мама
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате