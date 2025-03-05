«А-ля P.Diddy»: Яна Рудковская шокирована рассказами жертв Оксимирона*, обвиняемого в педофилии

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)
Яна Рудковская не прошла мимо скандала вокруг рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*) , которого обвинили в растлении несовершеннолетних. Жертвы стали гостями свежего выпуска подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой, в котором подробно рассказали о взаимоотношениях с музыкантом.
Одна из них, Виктория Кучак, познакомилась с Мироном в соцсетях, когда ей было 13-14 лет. На протяжении трёх лет они общались, а затем Оксимирон*, по словам девушки, изнасиловал её на своём концерте. Тогда Виктории было 16 лет.
Другая героиня подкаста, Виктория Михайлова, заявила, что Федоров открыто намекал на действия сексуального характера и требовал присылать ему интимные фото. Тогда девушка училась в 9 классе.
Рудковская отметила, что ей противно читать об этом. Она подчеркнула, что публика не ждёт высокоморального поведения от рэперов, поэтому на многое закрывает глаза. А исполнители, пользуясь этим, в какой-то момент переходят границы дозволенного.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Другая героиня подкаста, Виктория Михайлова, заявила, что Федоров открыто намекал на действия сексуального характера и требовал присылать ему интимные фото. Тогда девушка училась в 9 классе.
Рудковская отметила, что ей противно читать об этом. Она подчеркнула, что публика не ждёт высокоморального поведения от рэперов, поэтому на многое закрывает глаза. А исполнители, пользуясь этим, в какой-то момент переходят границы дозволенного.
«От многочисленных скандальных реперов а-ля P.Diddy (разных масштабов) требуется только не бить и не насиловать женщин и детей. И даже с этим минимумом некоторые не справляются! Очень актуальна песня Кендрика Ламара про Дрейка и у нас тоже… Рэпера и иноагента Оксимирона* сразу трое девушек обвинили в домогательствах и изнасиловании в период с 2008 по 2013 годы. Вика, Вера и ещё одна Вика рассказали на подкасте, что в момент знакомства с музыкантом им было по 13 и 15 лет. Он звал девочек на свои концерты, тусовки, просил отправлять интимные фото и принуждал к сексу. Это как?!», – написала продюсер в своём Telegram-канале.Оксимирон* пока не комментировал обвинения в свой адрес.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова