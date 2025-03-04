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Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы

Mash: рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы за оскорбление сотрудника МВД
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Бывший сотрудник МВД и председатель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в полицию и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера Витю Матанга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как считает Згонников в песне Матанга «Гаити», музыкант оскорбляет правоохранителей. Экс-сотрудник МВД просит полицию и Генпрокуратуру проверить рэпера по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти».

Согласно информации канала, исполнителя могут посадить на шесть лет. Уточняется, что активист также ​требует, чтобы музыкант извинился и изменил песню.

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#полиция
Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем
Психоаналитик Смолярчук: детей Киркорова ждет тяжелое будущее
04 марта 2025, 18:45

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем, потому что привыкли к «рафинированному безопасному мирку».

«Если бы дети были из простых смертных, учились бы в простой школе где-то на окраине Москвы, то у них бы обострился инстинкт выживания. А дети Киркорова обласканы заботой нянек, учителей, которые настроены угодить родителям, а не воспитать. Если даже там и проводятся с детьми какие-то воспитательные мероприятия, то это делается очень бархатно», — объяснила эксперт.

По ее словам, дети Киркорова не имеют права своевольного шага в сторону, потому что все время окружены персоналом: психологами, воспитателями, учителями.

«Эти дети — баловни судьбы. Сегодня они осознают свою преимущественную, высокопарную, превосходную роль над другими людьми. Но что будет, когда окажутся в месте, где живет большинство людей, у которых есть инстинкт выживания. Там дети умеют постоять за себя, умеют дружить, уступать, заботиться о слабых. Дети артиста живут в своем рафинированном, безопасном мирке, но они не смогут всю жизнь прожить в ограниченном контингенте элиты. И тогда их могут ожидать разочарование и человеческие драмы», — сказала психоаналитик.

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«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
Певица Клава Кока рассказала, как у нее уводили парня
04 марта 2025, 18:43

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Российская певица Клава Кока вспомнила, как у нее уводили парня. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам певицы, это произошло в тот момент, когда она на протяжении длительного времени дружила лишь с мужчинами. Одной из своих первых подруг исполнительница решила рассказать о своей влюбленности. Клава призналась, что поделилась данной информацией только с этой девушкой. Через некоторое время знаменитость узнала, что приятельница «крутит шуры-муры» с этим парнем.

«Я еще такая дура была. Такая глупая. Думаю: «Ну ладно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ладно». Я даже не переставала с ними общаться. А потом парень решил поменяться в своем мнении и снова пришел ко мне, хотя был с ней. В общем, была такая сложная, запутанная история», — рассказала Кока.

Клава добавила, что в свое время эта история серьезно травмировала ее.

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Сравнение Галкина** с «нулем», намерение жениться на 84-летней Максаковой: как сейчас живет скандальный Станислав Садальский
04 марта 2025, 17:47

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Многие знают Станислава Садальского как актера, который любит жестоко и публично высмеивать коллег. Друзья же называют его добрейшим и щедрым человеком. Стоит отметить, что мало кто остаётся к артисту равнодушным.
О радостях и драмах 73-летнего Станислава Садальского — в материале «Радио 1».

Биография


Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чувашской АССР. Артист считает себя по национальности русским, однако в его родословной имеются разные корни: чувашские, еврейские, польские, украинские. Родители Станислава работали учителями: мать преподавала географию, а отец — физкультуру.

Мать Садальского скончалась, когда ему было 12 лет. В ее смерти актер позднее обвинил отца, который постоянно избивал жену и детей. Отец сдал его с братом Сергеем в Воронежский интернат № 2. После интерната будущий актер с отцом не виделся.

После школы молодой человек, решивший пойти в артисты, не прошел ни в один театральный вуз в Москве. Комиссию смутил неправильный прикус Станислава. В 1969 году Садальский все же поступил в ГИТИС.

Карьера


Дебют молодого человека в кино состоялся в 1970 году, но настоящая известность пришла к Стасу Садальскому после роли Константина Сапрыкина (Кирпича) в многосерийной ленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Позднее исполнитель признавался, что хотел играть Володю Шарапова, но ему отказали из-за «некомсомольского лица».

В 1976 году артист встретился со своей двоюродной бабушкой, которая эмигрировала в Германию в 1917 году. Эта встреча отрицательно сказалась на одном из проектов Садальского.

«После приезда бабушки началась фантастическая жизнь. Пошли посылки с баночным пивом, виски, жвачка. Мы с ней ходили в лучшие ночные рестораны Москвы, друзья меня обожали. Зато за связь с иностранцами — это с семидесятипятилетней двоюродной бабушкой! — меня даже убрали из титров фильма Саши Татарского "Падал прошлогодний снег". Я его озвучивал, а фамилии моей там нет», — сетовал актер.

В дальнейшем фильмография артиста регулярно пополнялась работами в фильмах и сериалах. Станислав появился в эпизоде «Бандитского Петербурга», сыграв колоритного директора склада Бутова. В 1980 году Садальский сыграл главную роль в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, за которую получил признание кинокритиков и любовь зрителей.

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Также снимался в таких проектах, как «12 стульев», «Палач», «Кот в мешке», «Мелодия на два голоса», «Лес» В. Я. Мотыля, «Торпедоносцы» С. Д. Арановича, «Две стрелы», «Моя прекрасная няня» и других. Примечательно, что Садальский девять раз снимался в киножурнале «Ералаш».

Артист появлялся и в различных шоу. В начале 2010-х он снимался в программах «Минута славы», «Вышка», «Вечерний Ургант», «Мой герой». В 2019-м с его участием вышел выпуск передачи «Судьба человека».

Блог


В мае 2020 года актер запустил собственный YouTube-канал и блог в Live Journal. Скандальный блог Садальского является одним из самых читаемых в России. Там артист комментирует различные новости, читает стихи и по-прежнему не сдерживается в высказываниях. Сегодня на YouTube-канал Станислава подписаны практически 180 тысяч человек.

Скандалы


Садальский давно известен скандальными высказываниями в отношении звезд отечественного шоу-бизнеса, политиков, телеведущих и коллег по цеху. Например, актер нелестно отзывался о руководстве Галины Волчек в «Современнике», подчеркивая, что та приглашает на роли артистов, которые имеют высокопоставленных родственников.

Станислав Садальский (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

Николая Баскова Станислав назвал «посредственным», «никому не нужным» и «пустым местом». Не меньших красочных выражений удостоился и Максим Галкин**, который получил от Садальского сравнение с нулем. Только рядом с Аллой Пугачевой – «единицей» – пародист, по мнению Садальского, превращался в «десятку».

Досталось и Юлии Пересильд — актрисе, сыгравшей главную роль в первом космическом российском фильме «Вызов». В своем блоге артист намекнул на алкоголизм звезды. Пересильд в свою очередь призвала общественность не реагировать на едкие комментарии Садальского.

Личная жизнь


В 1970-х годах Станислав Садальский был женат на гражданке Финляндии, которая была старше на 15 лет. В 1975 году у них родилась дочь Пирио.

Женщина уехала с дочерью в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел её лишь два раза в жизни. В декабре 2017 года супруга артиста скончалась.

Некоторое время назад актер сообщил поклонникам о намерении жениться на 84-летней актрисе Людмиле Максаковой. Одни поздравляли актера и радовались за него, другие не верили в реальность этого брака, считая новость о свадьбе Садальского и Максаковой ещё одним из его гениальных розыгрышей.

Станислав Садальский сегодня


Сегодня Станислав Садальский продолжает привлекать к себе внимание провокационными заявлениями в социальных сетях и интервью.

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Мнение актера всегда граничит с провокацией, но за этим лишь близкий круг Станислава может разглядеть ранимую душу талантливого человека.

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*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом Минюстом РФ
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Скучает по мужу, но завела тайного любовника? Как живёт вдова Юрия Шатунова Светлана и почему судится с Разиным
04 марта 2025, 17:22

Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)

Вдова Юрия Шатунова Светлана сама выбирала эскиз для памятника, который установили в сентябре 2023 года. Бывший солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» — Шатунов был очень популярен в России, причём не только в конце 80-х годов, но и в наше время. О его известности Светлана, живя в Германии, ничего не знала, что и привлекло певца.
Сейчас вдова музыканта вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой живут в городе Бад-Хомбурге (Германия), она продолжает бороться против продюсера Андрея Разина за право распоряжаться музыкальным наследием покойного супруга. Подробнее — в материале «Радио 1».


Знакомство и совместная жизнь



Светлана и Юрий встретились в декабре 2000 года в Германии. Их отношения начались после того, как девушка, тогда студентка юрфака Мюнхенского университета, помогла Юрию, найти стоматолога — у артиста разболелся зуб.

Поженились Юрий и Светлана в 2007 году, а спустя несколько лет они обвенчалась.

Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)

Света никогда не сопровождала мужа на гастролях, совсем не ревновала его к многочисленным поклонницам, ради семьи на время отказалась от перспективной карьеры юриста. Лишь недавно возобновила адвокатскую практику.

В 2006 году Светлана подарила любимому сына Дэнниса, в 2013-м — дочь Эстеллу.


Любит спорт и против пластики



Для того чтобы поддерживать хорошую форму, Светлана каждый день утром выходит на пробежку.
«А дальше дети. При этом, позволяю себе вредные привычки: чашку чая с ромом, сладкое», — отметила она.
Кроме того, Светлана занимается плаванием, пулевой стрельбой. Юрий научил свою жену кататься на горных лыжах, а ещё они часто выбирались на рыбалку.

Светлана против любых пластических операций, не признаёт уколов красоты, не посещает косметологов.


«Не утихает боль, но нужно быть сильной»



Несомненно, Светлана очень скучает по Юрию. Ей кажется, что вот-вот он позвонит в дверь, зайдёт и скажет: «Мои лапочки, вот я и вернулся домой».
«Вспоминаю его рассказы: о вкусе парного молока и свежеиспеченного деревенского хлеба, о работе на комбайне и игре на гармошке на сельских свадьбах… Не утихает боль, но нужно быть сильной и передать детям всё лучшее, что завещал отец», — делилась своими переживаниями вдова певца.

Светлана Шатунова, Андрей Малахов и певец Шаман на шоу «Песни от всей души» (Фото: Телеграм, @yuriyshatunov_live)


Новый ухажёр?



Осенью 2023 года Светлана пришла на концерт, посвящённый творчеству супруга, (концерт проходил в «Крокус Сити Холле») вместе с Джулианом Шалком, другом семьи. Она вела себя достаточно раскованно.
«Джулиан — просто друг, который <…> поддержал меня в трудную минуту. И благодаря которому у меня на лице первый раз за долгое время снова появилась улыбка», — так жена солиста «Ласкового мая» прокомментировала данную ситуацию.
Отметим, что Светлане приписывали не только роман с Шалком, но и с директором-администратором Юрия Шатунова Аркадием Кудряшовым.

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Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании
Александра Гордона обвинили в изнасиловании
04 марта 2025, 16:40

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

​В Интернете разразился скандал: телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в 2010 году, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и он якобы воспользовался этой ситуацией.

Девушка сообщила, что на момент событий ей было всего 17 лет. Она была фанаткой программы «Закрытый показ» и написала телеведущему электронное письмо. Гордон ответил, и они некоторое время переписывались, после чего встретились. На встрече он предложил ей выпить, после чего произошел инцидент.

Юрист Катя Гордон, узнав о ситуации, решила выступить в защиту Александра. Напомним, что они были в браке на протяжении шести лет.

«В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет. Саша никогда не был склонен к насилию», — заверила правозащитница.
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