Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы

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Бывший сотрудник МВД и председатель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в полицию и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера Витю Матанга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как считает Згонников в песне Матанга «Гаити», музыкант оскорбляет правоохранителей. Экс-сотрудник МВД просит полицию и Генпрокуратуру проверить рэпера по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти».
Согласно информации канала, исполнителя могут посадить на шесть лет. Уточняется, что активист также требует, чтобы музыкант извинился и изменил песню.
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Согласно информации канала, исполнителя могут посадить на шесть лет. Уточняется, что активист также требует, чтобы музыкант извинился и изменил песню.
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Екатерина Коршунова