Показал порно и изнасиловал: Оксимирона* обвинили в растлении школьниц. Шокирующие признания жертв рэпера

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Осенью 2021 года рэпер Оксимирон* выпустил трек и клип под названием «Кто убил Марка?». Эта откровенная исповедь произвела впечатление на многих, особенно на Настю Красильникову, которая в тот момент занималась своим первым расследованием преступлений против женщин. На следующий день после выхода трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова*, опубликовала пост, в котором рассказала о своих отношениях с ним и о том, как они познакомились. В тот момент ей было всего 15 лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Совращение 15-летней в Лондоне
Личная жизнь Оксимирона* всегда оставалась в тени, однако известно, что рэпер часто заводил короткие романы с поклонницами. История с Верой настолько шокировала общественность, что даже самые преданные фанаты рэпера призвали провести в отношении него проверку. Школьница приехала в Лондон для учёбы в возрасте 15 лет, когда Мирону было 23 года*. Он стал её опекуном и помогал ей адаптироваться в новой стране, но их отношения вскоре вышли за рамки дружбы.
Как рассказала сама Вера в интервью, на момент их отношений Мирон* уже был женат.
«Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась тебе, ведь ты был её опекуном? Вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что между вами только рабочие отношения», — написала девушка в своих социальных сетях после расставания с артистом.
Спустя некоторое время Мирон* обсудил ситуацию с Верой лично, и, похоже, они пришли к взаимопониманию. Оксимирон* искренне извинился за свои поступки и признал, что прошлые события оставили травмы у обоих.
«У нас была сложная и травматичная история отношений, которую мы наконец смогли обсудить. Мне очень жаль, что я причинил ей боль, и я беру ответственность за свои действия», — заявил рэпер.
Спустя много лет Оксимирона* вновь обвиненили в педофилии — фанатки утверждают, что музыкант растлевал их совсем в юном возрасте и случай с Верой оказался далеко не единственным.
Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Жуткие подробности связи со школьницей
Уже через много лет на подкасте Насти Красильниковой та самая Вера рассказала: когда ей было 16 лет, Мирон* пригласил ее на тусовку с просмотром порно, а после надругался.
Девушка сообщила, что начинающий рэпер взял её на тусовку к друзьям. В какой-то момент он включил порноролик. Спутнице стало некомфортно, и она попросила отвести её домой — но Мирон* настоял на продолжении, обещая проводить под утро до квартиры. Вере ничего не оставалось, как пойти спать на мансарду — туда же через время пришёл рэпер. Он улёгся рядом, а потом изнасиловал. Сама девушка ничего не могла сказать и сделать — лежала в оцепенении. После этого случая рэпер резко от неё отстранился и охладел.
Пошлые переписки с несовершеннолетними
Второй случай произошёл с 13-летней Викой. По её словам, Мирон* первым стал писать ей в социальных сетях, оставлять комплименты под фото. Общение продлилось три года — рэпер чуть ли не каждый день спрашивал об учёбе, давал советы, поддерживал. Он писал Вике как, сколько и в каких позах занялся бы с ней сексом. Когда девочке стукнуло 16, в Уфе состоялся концерт Мирона* — туда приехала и его подруга.
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После выступления 26-летний Мирон* повёл знакомую на съёмную квартиру, начал раздевать и спрашивать про точный возраст. После секса он отвернулся и уснул, а утром спровадил спутницу.
Точно такие же сообщения и намёки получала ещё одна 15-летняя школьница. Рэпер просил ее скинуть нюдсы, сам присылал порнографические видео, звал на концерты и предлагал продолжить «общение» в гримерке.
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