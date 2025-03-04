Показал порно и изнасиловал: Оксимирона* обвинили в растлении школьниц. Шокирующие признания жертв рэпера

Осенью 2021 года рэпер Оксимирон* выпустил трек и клип под названием «Кто убил Марка?». Эта откровенная исповедь произвела впечатление на многих, особенно на Настю Красильникову, которая в тот момент занималась своим первым расследованием преступлений против женщин. На следующий день после выхода трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова*, опубликовала пост, в котором рассказала о своих отношениях с ним и о том, как они познакомились. В тот момент ей было всего 15 лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».