«А мы — растём»: 46-летняя Алёна Кравец сообщила о беременности
Алёна Кравец ждёт ребёнка после непростого периода в жизни
46-летняя Алёна Кравец сообщила поклонникам радостную новость — певица ждёт ребёнка. О беременности она рассказала в соцсетях и призналась, что воспринимает её как особый подарок после пережитых испытаний.
Артистка также рассказала, что заранее представляла себя мамой после своей близкой подруги Виталины Цымбалюк-Романовской, которая недавно тоже стала матерью.
«Господь послал мне эту беременность за все мои страдания с моей приёмной девочкой. Бог всё видит и всё знает. А мы — растём. Благодарю высшие силы за всё», — написала Кравец.По словам Алёны, ещё во время визита Виталины на её день рождения она почувствовала, что скоро в её жизни произойдут перемены, и загадала желание.
Сейчас Кравец привыкает к новому состоянию и изменениям фигуры. Певица призналась, что ей непросто привыкнуть к трансформации тела — особенно к тому, что меняется её талия, которой она всегда гордилась.