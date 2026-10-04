«А мы — растём»: 46-летняя Алёна Кравец сообщила о беременности

04 октября 2026, 19:53

Алёна Кравец ждёт ребёнка после непростого периода в жизни

Алёна Кравец (Фото: Instagram* / @kravetsalena)

46-летняя Алёна Кравец сообщила поклонникам радостную новость — певица ждёт ребёнка. О беременности она рассказала в соцсетях и призналась, что воспринимает её как особый подарок после пережитых испытаний.





Артистка также рассказала, что заранее представляла себя мамой после своей близкой подруги Виталины Цымбалюк-Романовской, которая недавно тоже стала матерью.





«Господь послал мне эту беременность за все мои страдания с моей приёмной девочкой. Бог всё видит и всё знает. А мы — растём. Благодарю высшие силы за всё», — написала Кравец.