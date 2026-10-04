«Он счастлив»: Ягудин поддержал Киркорова после пластических операций

04 октября 2026, 18:47

Алексей Ягудин призвал не осуждать Филиппа Киркорова за эксперименты с красотой

Алексей Ягудин (Фото: Instagram* / @alexei.yagudin)

Алексей Ягудин высказался о заметном преображении Филиппа Киркорова и его многочисленных экспериментах с внешностью. Фигурист считает, что окружающим не стоит осуждать артиста за решение менять себя. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Ягудина, если человек доволен результатом и чувствует себя счастливым после процедур, значит, он сделал правильный для себя выбор. Главное, по мнению спортсмена, — не чужое мнение, а собственное ощущение человека.





«Если человек счастлив после пройденных процедур, значит, наверное, стоило. Вот Филипп Бедросович, смотрите, как истязал свое тело, но он счастлив», — заявил Алексей на съемках шоу «Дискотека 90-х на льду».

«Это его жизнь и он главный герой своих действий. Он счастлив, значит мы должны только порадоваться за него», — отметил фигурист.