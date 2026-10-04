«Чтобы вернуть себе себя и нас»: Лиза Моряк уехала в круиз с мужем без детей

04 октября 2026, 18:05

Актриса Лиза Моряк столкнулась с критикой из-за отдыха с Сариком Андреасяном

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк рассказала в соцсетях, что столкнулась с критикой после того, как отправилась в круиз вместе с мужем Сариком Андреасяном. Пара решила устроить совместный отдых всего через месяц после рождения сына.





Поклонников удивило решение актрисы уехать без ребёнка в столь ранний период после родов. В соцсетях пользователи начали обсуждать, насколько уместным был такой отдых и почему супруги решили оставить малыша дома.



Сама Лиза признаётся, что была готова к подобной реакции и не жалеет о своём решении. По словам актрисы, первый месяц материнства оказался для неё эмоционально непростым.





«Первый месяц после родов — это не только розовые щечки и улыбки, это еще и гормоны, которые шарашат и бушуют. Твое тело больше не принадлежит тебе», — объяснила Моряк.

«Я уехала в круиз с мужем, чтобы вернуть себе себя и нас», — подчеркнула Лиза.