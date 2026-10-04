«Чтобы вернуть себе себя и нас»: Лиза Моряк уехала в круиз с мужем без детей
Актриса Лиза Моряк столкнулась с критикой из-за отдыха с Сариком Андреасяном
Лиза Моряк рассказала в соцсетях, что столкнулась с критикой после того, как отправилась в круиз вместе с мужем Сариком Андреасяном. Пара решила устроить совместный отдых всего через месяц после рождения сына.
Поклонников удивило решение актрисы уехать без ребёнка в столь ранний период после родов. В соцсетях пользователи начали обсуждать, насколько уместным был такой отдых и почему супруги решили оставить малыша дома.
Сама Лиза признаётся, что была готова к подобной реакции и не жалеет о своём решении. По словам актрисы, первый месяц материнства оказался для неё эмоционально непростым.
«Первый месяц после родов — это не только розовые щечки и улыбки, это еще и гормоны, которые шарашат и бушуют. Твое тело больше не принадлежит тебе», — объяснила Моряк.Актриса считает, что поездка с мужем была необходима именно для того, чтобы восстановить связь друг с другом и немного вернуть привычное ощущение себя после рождения ребёнка.
«Я уехала в круиз с мужем, чтобы вернуть себе себя и нас», — подчеркнула Лиза.