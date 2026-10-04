«Три месяца хватило»: Катя Шкуро рассказала, почему разводилась с мужем
Катя Шкуро призналась, что они с мужем решили расстаться, но вскоре передумали
Катя Шкуро рассказала «СтарХиту», почему в начале года они с супругом решили разойтись. По словам актрисы, в какой-то момент они перестали по-настоящему ценить друг друга, а отношения переживали непростой период.
На решение о расставании, по словам Кати, повлиял и своеобразный «эффект Оксаны Самойловой». Актриса заметила, что в тот период многие женщины, наблюдая за историей Самойловой и Джигана, тоже решались на развод.
Однако долго супруги друг без друга не продержались. Уже через три месяца они поняли, что на самом деле хотят сохранить отношения и готовы работать над ними.
«Развестись, расстаться, посраться с кем-то — это как путь наименьшего сопротивления. Всегда сложнее засунуть свое эго в жопу и извиниться первым», — заявила Шкуро.Актриса сравнила кризис в отношениях с запуском ракеты: иногда перед новым рывком приходится пережить непростой этап и буквально «погореть». По мнению Кати, далеко не каждое расставание обязательно должно становиться окончательным.
«Есть ситуации, в которых развод — это неизбежная история, но большинство ситуаций можно решить, опять же, если этого хотят оба», — подчеркнула она.