«Три месяца хватило»: Катя Шкуро рассказала, почему разводилась с мужем

04 октября 2026, 18:28

Катя Шкуро призналась, что они с мужем решили расстаться, но вскоре передумали

Катя Шкуро с мужем (Фото: Instagram* / @ekaterinashkuro)

Катя Шкуро рассказала «СтарХиту», почему в начале года они с супругом решили разойтись. По словам актрисы, в какой-то момент они перестали по-настоящему ценить друг друга, а отношения переживали непростой период.





На решение о расставании, по словам Кати, повлиял и своеобразный «эффект Оксаны Самойловой». Актриса заметила, что в тот период многие женщины, наблюдая за историей Самойловой и Джигана, тоже решались на развод.



Однако долго супруги друг без друга не продержались. Уже через три месяца они поняли, что на самом деле хотят сохранить отношения и готовы работать над ними.





«Развестись, расстаться, посраться с кем-то — это как путь наименьшего сопротивления. Всегда сложнее засунуть свое эго в жопу и извиниться первым», — заявила Шкуро.

«Есть ситуации, в которых развод — это неизбежная история, но большинство ситуаций можно решить, опять же, если этого хотят оба», — подчеркнула она.