«А почему не Аврора?»: невеста Григория Лепса пошутила над фото певца с премии «Виктория»

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба отреагировала на появление возлюбленного на музыкальное премии без нее.
1 марта Лепс в одиночестве появился на российской национальной музыкальной премии «Виктория», которая прошла на LIVE Арене. Мероприятие также посетили Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Кэти Топурия, Дима Билан, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.
Известно, что его молодая невеста Аврора Киба сейчас учится в Лондоне, однако пристально следит за действиями жениха. Она опубликовала в соцсети фотографию, где Лепс обернулся на баннер с названием музыкальной премии «Виктория».
На премии Лепс рассказал журналистам, что планирует венчаться с Авророй.
Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланирована на лето, Киба уже приступила к подготовке.
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Известно, что его молодая невеста Аврора Киба сейчас учится в Лондоне, однако пристально следит за действиями жениха. Она опубликовала в соцсети фотографию, где Лепс обернулся на баннер с названием музыкальной премии «Виктория».
«Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?"» — пошутила Киба.
На премии Лепс рассказал журналистам, что планирует венчаться с Авророй.
«Свадьба будет, не переживайте. Летом. Роспись — это формальность, а венчание — вот что важно», — рассказал артист.
Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланирована на лето, Киба уже приступила к подготовке.
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Элина Позднякова