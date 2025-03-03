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«А почему не Аврора?»: невеста Григория Лепса пошутила над фото певца с премии «Виктория»

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба отреагировала на появление возлюбленного на музыкальное премии без нее.
1 марта Лепс в одиночестве появился на российской национальной музыкальной премии «Виктория», которая прошла на LIVE Арене. Мероприятие также посетили Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Кэти Топурия, Дима Билан, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

Известно, что его молодая невеста Аврора Киба сейчас учится в Лондоне, однако пристально следит за действиями жениха. Она опубликовала в соцсети фотографию, где Лепс обернулся на баннер с названием музыкальной премии «Виктория».

«Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?"» — пошутила Киба.

На премии Лепс рассказал журналистам, что планирует венчаться с Авророй.

«Свадьба будет, не переживайте. Летом. Роспись — это формальность, а венчание — вот что важно», — рассказал артист.

Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланирована на лето, Киба уже приступила к подготовке.

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Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра
03 марта 2025, 13:17

Елена Перова (Фото: кадр из сериала «Маргоша»)

Актриса, музыкант и телеведущая Елена Перова в последнее время перестала появляться на экранах и выпускать музыку.
О том, чем Елена Перова занимается сейчас и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в музыкальной семье. Примечательно, что вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или учителя, а единоутробный брат Сергей Супонев. Он привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Елена познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».

Перова была участницей коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Стоит отметить, что солисткой «Лицея» являлась Настя Макаревич, а второстепенная роль в группе Елену не устраивала. Совмещать группу с другими проектами Перова не могла по контракту, поэтому она покинула группу.

«В "Лицее" мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь», — вспоминала она.

С 1998 года Елена начала петь в группе «Амега». После чего исполнительница создала собственный проект «Перья».

В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Елене записать дебютный альбом. На тот момент у нее не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка отправилась в гастрольный тур по России.

На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телепередачи.

Елена Перова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2003 году Перова принимала участие в реалити-шоу Первого канала «Последний герой — 3. Остаться в живых».

Также Елена снималась в таких фильмах и сериалах, как «Глянец», «Маргоша», «Маргоша-2», «Маргоша-3» и «Ангел или демон». Вела программы «Жизнь прекрасна», «Партийная зона», «Девчата», «Родом из детства» и другие.

Что известно о личной жизни Перовой


Перова была замужем один раз — за сыном министра. Имя и фамилия мужчины остаются неизвестными. Пара была вместе полтора года. Однажды родителям супруга не понравилось, что Елена вела шоу «Партийная зона» с журналистом Отаром Кушанашвили. В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество телеведущая выбрала карьеру и развод.

Сегодня артистка старается не афишировать личную жизнь. Однако, по ее словам, у нее есть возлюбленный. Известно, что она не замужем. Детей у 48-летней певицы тоже нет. Елена утверждает, что семья для нее — это ее избранник, мама, друзья и домашние животные.

Трагедии в жизни Перовой


В 2001 году трагически погиб 38-летний брат Елены Перовой — телеведущий Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать», — делилась в одном из интервью Перова.

По слухам, из-за трагедии у певицы начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Перову несколько раз останавливали правоохранители за вождение автомобиля в нетрезвом виде.


В 2013 году телеведущая врезалась в стоявшую на обочине машину. Экспертиза показала наличие алкоголя в ее крови. В итоге Перову лишили водительских прав на полтора года, но через год ее вновь поймали пьяной за рулем.

В том же году в семье певицы вновь произошла трагедия: покончил с собой сын погибшего Супонева 28-летний Кирилл.

Чем Перова занимается сейчас


В 2021 году Елена Перова вновь приняла участие в «Последнем герое».

Елена Перова (Фото: кадр из шоу «Последний герой»)

«Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жестче. Ну или я стала старенькая. Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма. На этот раз жестили: неважно, прилив-отлив или затапливает тебя, — мы идем на игру», — комментировала телеведущая.

В последнее время она пропала из публичного пространства. Согласно данным СМИ, Елена часто проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, которая связана с IT.

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Подставила группу «Лицей», тайно вышла замуж за бизнесмена и переехала в особняк: как сейчас живет певица Изольда Ишханишвили
03 марта 2025, 13:13

Изольда Ишханишвили (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В начале 90-х на российской эстраде появилась необычная женская группа «Лицей». Участницы коллектива были ещё школьницами, но быстро завоевали популярность среди своих ровесников. Девушки стали настоящими звёздами, а «золотой состав» продержался около шести лет. Однако вскоре Изольда Ишханишвили покинула группу и решила сосредоточиться на личной жизни. Как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и начало музыкального пути


Изольда Ишханишвили родилась 11 мая 1977 года в Чернигове. Её звучная фамилия и роскошные кудри достались от отца — грузина, работавшего в Черниговском лётном училище. Мать будущей певицы занимала должность в обкоме комсомола.

С раннего детства Изольда проявляла музыкальные способности. До 12 лет она пела в детском ансамбле, а затем родители, желая развивать талант дочери, переехали в Москву. В 14 лет она уже выступала в Детском театре эстрады, где познакомилась с Настей Макаревич и Леной Перовой. Это знакомство определило её дальнейшую судьбу.

Создание группы «Лицей»


Их талант заметил Алексей Макаревич, отчим Насти, и решил создать девичий аналог «Ласкового мая». Хоть «Лицею» и не удалось достичь таких же высот, группа обрела популярность, а её участницы стали звёздами.

Группа «Лицей» (фото: Instagram* /@izolda_i)

Коллектив выпустил успешные альбомы «Домашний арест» и «Подруга ночь», а затем последовали и другие релизы. Девушки выступали на одной сцене с известными российскими исполнителями и пользовались огромным успехом.

Однако спустя несколько лет в группе начались перемены. Сначала коллектив покинула Лена Перова, а через четыре года и Изольда Ишханишвили. Причём её уход получился скандальным: певица просто позвонила продюсеру и сообщила, что больше не будет выступать. Группа не имела запасного состава, и срочно заменить её было некем.

Позже Изольда утверждала, что ушла из группы мирно и поддерживает тёплые отношения с продюсером до сих пор. Она планировала построить сольную карьеру, но её попытка не увенчалась успехом.

Хотя у Изольды было высшее образование по специальности международное право, работать юристом она не собиралась. Вместо этого певица решила окунуться в мир светской жизни.

Исчезновение из медийного поля


После ухода из «Лицея» Изольда на долгие годы пропала с экранов. Впервые она вновь появилась в 2016 году в программе «Пусть говорят», где бывшие участницы коллектива рассказали о своей жизни после группы.

В 2018 году она вновь вышла в эфир, появившись в передаче «Сегодня вечером», посвящённой юбилею «Утренней звезды».

Изольда Ишханишвили (фото: Instagram* /@izolda_i)

Личная жизнь Ишханишвили: ставка на богатого мужа


После неудачной сольной карьеры Изольда решила изменить вектор своей жизни и сосредоточилась на поиске состоятельного супруга. Она активно посещала светские мероприятия, вращалась в богемных кругах и не пропускала ни одного значимого события.

Тактика сработала — певица познакомилась с олигархом, который стал её первым и единственным мужем.

Так Изольда Ишханишвили успешно устроила личную жизнь и обеспечила себе безбедное существование в элитных кругах.

Муж Ишханишвили


Избранником Изольды Ишханишвили стал известный бизнесмен Дмитрий Десятников — владелец крупного строительного бизнеса в Санкт-Петербурге. Несмотря на статус олигарха, он всегда избегал публичности и предпочитал держаться в тени. Именно поэтому их свадьба прошла в закрытом формате, без лишней огласки и с минимальным числом гостей — таково было желание жениха.

В дальнейшем этот принцип только укрепился: супруги сделали конфиденциальность основой своей семейной жизни. После переезда в просторный особняк на Рублёвке площадью 500 квадратных метров Изольда окончательно отказалась от публичных обсуждений личной жизни и стала придерживаться девиза «Счастье любит тишину». Она следует этому принципу и по сей день.

В 2012 году в семье родился сын Эдвард, ставший для Дмитрия Десятникова долгожданным наследником.

Изольда Ишханишвили с сыном (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Переезд в Швейцарию и светская жизнь


Когда Эдвард был ещё ребёнком, семья решила перебраться в Швейцарию, но привычный уровень жизни сохранила. Однако Изольда не разрывала связи с родиной и регулярно приезжала в Россию.

«Сейчас я, конечно, больше времени провожу в России. Меня Швейцария не очень привлекает, поэтому и вернулась. Там хорошо отдыхать, а жить все-таки мне нравится здесь. Я очень люблю Москву!» — рассказала певица для VOICE.

Бывшая певица с удовольствием появлялась на светских мероприятиях, демонстрируя утончённые наряды, эксклюзивные украшения и подрастающего сына, снимки с которым периодически попадали в Сеть.

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Как живёт Изольда Ишханишвили сегодня


Сейчас она продолжает вести жизнь между несколькими странами, часто бывает на элитных мероприятиях в Париже, Каннах и Монте-Карло, а также принимает участие в благотворительных вечерах в России и за её пределами. Одним из её любимых занятий остаются фотосессии с мировыми знаменитостями, которыми она с удовольствием делится.

Несколько лет назад её брак с олигархом оказался под угрозой — появились слухи о тайном романе Дмитрия Десятникова с Дарьей Дворецкой. Изольда никак не комментировала эти разговоры, но стала всё чаще выходила в свет в сопровождении таинственного мужчины.

Однако никто из супругов слухи о разводе так и не подтвердил.

Изольда Ишханишвили (фото: Instagram* /@izolda_i)

Хотя возвращаться на сцену Ишханишвили не планирует, она остаётся вовлечённой в творческий процесс. Вместе с актёром Иваном Жидковым она занялась продюсированием спектакля «Эти свободные бабочки».

«Очень сильные актеры. Они потрясающи, популярные, профессиональные. Мы очень довольны. Спасибо им большое за желание принимать участие в спектакле и веру в него», — сказала она.

В 47 лет бывшая солистка «Лицея» следит за собой и ведёт привычный образ жизни. Она посещает модные показы, выставки современного искусства и оказывает поддержку молодым художникам, оставаясь заметной фигурой в высших светских кругах.

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Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов
03 марта 2025, 12:51

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Интерес к актёрскому искусству у Даниила Страхова проявлялся с детства. В школьные годы он посещал драмкружок, к поступлению в театральный вуз его готовил Олег Вавилов, перед ним открыла двери Школа-студия МХАТ, а затем и Щукинское училище.
Родители Даниила, этнолингвист Александр Страхов и психотерапевт Елена Соловьёва, далёкие от мира театра и кино, поддерживали его стремления. А также, кажется, не выбрав эту профессию, артист не встретил бы свою жену — Марию Леонову.

«Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.


Встреча, дружба, любовь



Даниил Страхов познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы: оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина.
«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то, чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошёл своей дорожкой», — признавался актёр.
После Мария и Даниил встретились в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, на сборе труппы, они возобновили отношения.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2001 году артисты поженились, пышной церемонии не было: влюбленные пришли в загс в джинсах и майках, с собой были только обручальные кольца.
«Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гулянья. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей», — делилась своим мнением Мария.


«Бедная Настя» и роман с Кориковой



Будучи студентом, Страхов дебютировал на экране в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», а после сыграл Виталика, друга Ольги Беловой, в знаменитой «Бригаде». Но широкую известность актёру принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».

Однако, после выхода картины появились слухи о том, что между Страховым и актрисой Еленой Кориковой не только рабочие отношения. Говорили, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях, пишет StarHit.

Сплетни дошли и до жены Даниила, которая приехала на площадку разбираться. Случилась измена, или же Мария осознала, что актёров связывали лишь работа, но конфликт был исчерпан, и супруги сохранили брак.


Другие роли



После «Бедной Насти» Страхов снимался в «Детях Арбата», исполнил роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах». Военная тематика и дальше преследовала актёра: фильмы «Перегон», «Мы из будущего».

Затем Даниил принял участие в съёмках сериала «Исаев», где сыграл молодого Штирлица. Потом были «Правосудие волков» и «Апофегей». А после, казалось, Даниил пропал с экрана.

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

«Работой я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы» Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор её нет в эфире», — объяснял ситуацию артист.
Позже последовали роли в сериалах «Фарца», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Комплекс бога».
«Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это, действительно, та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя, возникает ощущение, что ты полетел», — рассказывал Даниил о своем персонаже в «Комплексе бога».


Тяга к спокойной семейной жизни



Страхов редко посещает светские мероприятия, предпочитает уединение, проводит много времени с супругой.
«Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, когда дальше определённой границы мы никого не пускаем», — объяснял Страхов совместное решение с женой перебраться за город.
Даниил и Мария вместе уже больше 20 лет, детей у них нет. По словам актёра, любое супружество держится на общности внутреннего мира пары, и в этом случае никакие кризисы не страшны.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария стала главной опорой в жизни артиста, особенно после того, как в 2021 году он потерял обоих родителей: в январе после долгой болезни умер Александр Борисович, а в августе скончалась Елена Алексеевна.

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Мать внебрачной дочери Кая Метова спивается, «избитая» няня Кудрявцевой пришла на ТВ: сенсации в эфире «Звезды сошлись»
03 марта 2025, 12:25

Лера Кудрявцева (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

Певец Кай Метов — отец троих детей, двое из которых рождены вне брака. Своих наследников артист охотно признал, а вот с их матерями отношения предпочитает не поддерживать. О том, как живет его бывшая возлюбленная, родившая ему дочь – расскажет «Радио 1».

Мать дочери Кая Метова спивается


Внебрачные дети Кая Метова 28-летняя дочь Анастасия и 26-летний сын Рик выросли под заботливым присмотром своего известного отца. Однако с матерью своей дочери Ольгой Метов отношения не поддерживает. В эфире программы «Звезды сошлись» выяснилось, что 48-летняя женщина страдает от алкогольной зависимости. Соседи утверждают, что она иногда проводит ночи, спя на мусорных пакетах в подъезде.

«Ольга постоянно отказывается от лечения, а принудительно никто не может ее забрать. Ее мама живет в Адлере, а дочку мы никогда не видели — только слышали разговоры», — рассказывают знакомые женщины.
Неизвестно, в курсе ли Кай Метов о трудностях, с которыми сталкивается мать его дочери. Ранее артист утверждал, что Анастасия покинула Ольгу по собственному желанию, и женщина не препятствовала этому. Сама Ольга заявляет, что не имеет проблем с алкоголем и работает на кладбище, где подобное пристрастие терпеть бы не стали.

Кай Метов (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

«Избитая» Лерой Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды


В ток-шоу «Звезды сошлись» также появилась Марина Рассказова, няня Леры Кудрявцевой, которая поделилась своими впечатлениями о скандальной ситуации с участницей программы.

Телеведущая воспитывает 6-летнюю дочь Марию от своего третьего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В начале февраля член жюри шоу «Суперстар!» заявила, что шокирована публикациями в СМИ, в которых утверждается, что она ударила няню по лицу и оскорбила ее нецензурной бранью. Более того, в статье были приведены слова менеджера кадрового агентства, который сообщил, что это уже третий случай, когда Кудрявцева проявляет неподобающее поведение по отношению к их опытным сотрудникам, из-за чего они решили прекратить сотрудничество со скандальной телеведущей.

В эфире шоу «Звезды сошлись» Тимур Еремеев прямо обратился к своей соведущей.

«Не могу не спросить после некоторых публикаций. Лера, почему ты ударила свою няню по лицу? И действительно ли ты сказала: "знай свое место, дрянь"?» — поинтересовался он.

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Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина: тайный муж, двое детей и экранный роман с Сильвестром Андреевичем

Исполнительница хита «Дамы за 30» опровергла эти обвинения.

«Много пишут неправды, но чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, у меня перехватило дыхание! Все няни со мной, у меня одна работала шесть лет, а потом ушла, потому что специализировалась на грудничках. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — объяснила Кудрявцева.

После этого в студию программы пришла няня Марина Рассказова и обняла Леру.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина
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Комплимент Борисову, смешной костюм Шаламе, страстный поцелуй Броуди и смелый наряд Сэндлера: как прошел «Оскар-2025»
03 марта 2025, 12:13

Фото: istockphoto / vzphotos

В Лос-Анджелесе 2 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. О самых ярких и смешных событиях вечера расскажет «Радио 1».

Тимоти Шаламе в костюме банана


Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал выход Тимоти Шаламе в экстравагантном жёлтом костюме. Образ актёра тут же сравнили с бананом или даже маслёнкой, что вызвало волну шуток в интернете.

Стоит отметить, что его спутница Кайли Дженнер выбрала наряд в соответствии с мероприятием.

Тимоти Шаламе (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

Адам Сэндлер нарушает дресс-код


Неожиданным образом удивил публику Адам Сэндлер, появившийся на «Оскаре» в спортивных шортах, голубой толстовке и кроссовках. Ведущий вечера Конан О’Брайен не смог пройти мимо такого образа и со сцены пошутил: «Адам, ты выглядишь как парень, который играет в онлайн-покер в два часа ночи».

Однако Сэндлер остался верен себе и, похоже, нисколько не смутился, несмотря на то, что его обвинили в нарушении дресс-кода, ведь другие гости премии были одеты в дорогие платья и костюмы.

«Никто не замечал, во что я одет, пока ты не поднял эту тему. Мне нравится, как я выгляжу. Потому что я хороший человек. Мне всё равно, что я ношу, а что нет. Только представь, мои шикарные спортивные шорты и пушистая толстовка настолько тебя оскорбляют, что тебе пришлось издеваться надо мной перед моими сверстниками», — ответил Сэндлер.

Адам Сэндлер (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

Провокационные выходки


Сюрпризом для зрителей стал страстный поцелуй Холли Берри и Эдриана Броуди прямо на красной дорожке. Так актёры воссоздали момент с «Оскара» — 2003, когда Броуди, получая статуэтку за роль в «Пианисте», не смог сдержать эмоций и неожиданно поцеловал Берри.

К слову, модель Эрика Пелосини также привлекла внимание — она надела провокационный полупрозрачный наряд, который практически ничего не скрывал.

Это далеко не первый раз, когда она оказывается в центре обсуждений из-за смелых образов — несколько лет назад её снимки топлес на яхте с мужем принцессы Евгении уже становились причиной громких заголовков.

«Я сняла бикини, потому что оно промокло. Обычно я никогда не хожу топлес, но когда мое бикини намокло, я решила его снять. Знаю, что ситуация выглядит некрасивой для Джека и его семьи: он на лодке в окружении трех женщин, ни одна из которых не является его женой. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», — прокомментировала тогда модель.

Российский фильм «Анора» — главный триумфатор премии


Фильм «Анора» (18 ) стал настоящей сенсацией, завоевав сразу пять «Оскаров», включая награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон). Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн моментально стали героями шуток в интернете — особенно после того, как в сеть попали кадры, где они уносят огромную статуэтку «Оскара».

Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину за его роль в фильме «Реальная боль». Тем не менее, работу российского актера высоко оценил Роберт Дауни-младший, отметив игру Борисова.

«У тебя большое будущее и ты на своем месте», — сказал голливудский актер.

Юра Борисов (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

«Оскар»-2025 посвятил особый момент пожарным Лос-Анджелеса


Одним из самых эмоциональных эпизодов вечера стало чествование пожарных, которые героически боролись с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе. Зал встретил их овациями, а сами сотрудники экстренных служб выразили благодарность за оказанное внимание.

Фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»

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