Мать молодой невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)
Молодая избранница Григория Лепса продолжает испытывать на прочность нервы своих родителей, которые категорически против её брака с певцом. На днях Аврора Киба отметила с родными своё 19-летие и неожиданно заговорила о беременности.
Задувая свечи на праздничном торте, студентка неожиданно для всех присутствующих загадала рождение дочки, сопроводив это словами: «Внучку тебе, мам!». Однако выяснилось, что родительница пока не готова к пополнению в семье.
Читайте также:
«Внучку тебе, мам!»: Юная избранница Лепса загадала рождение дочки в свой день рождения
«Платьев будет штуки три»: 19-летняя невеста Григория Лепса поделилась подробностями предстоящей свадьбы
«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса
«Ты что, с ума сошла? Нет, бабушкой я ещё не могу быть», – разволновалась будущая тёща Лепса.Ранее сообщалось, что родители Авроры совершенно не одобрили выбор дочери. Они убеждены, что девушка может найти себе более достойного супруга из числа ровесников. Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланировала на лето, Киба уже приступила к подготовке.
Читайте также:
«Внучку тебе, мам!»: Юная избранница Лепса загадала рождение дочки в свой день рождения
«Платьев будет штуки три»: 19-летняя невеста Григория Лепса поделилась подробностями предстоящей свадьбы
«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса
Анастасия Чинкова