«Платьев будет штуки три»: Невеста Лепса Аврора Киба рассказала о деталях предстоящей свадьбы

Аврора Киба (Фото: Телеграм @kibavrora)
Известный российский певец Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе - прим. ред.) уже довольно давно (по его меркам) встречается с моделью Авророй Кибой, 5 февраля отметившей своё 19-летие. Несмотря на солидную разницу в возрасте, 62-летний музыкант намерен жениться на юной красавице.
Когда пару впервые увидели вместе на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ летом прошлого года, многие подумали, что их нарочитая влюблённость изображается ради хайпа и повышенного внимания прессы и поклонников, напоминает издание Woman.ru. Однако исполнитель всенародно любимого хита про «рюмку водки на столе» вскоре заявил, что готов жениться. Хотя у Лепса уже есть четверо детей и даже один внук от двух предыдущих браков, он не прочь получить потомство и от Авроры.
Его невеста постоянно живёт в Лондоне, где после окончания школы решила учиться на дизайнера. Она часто приезжает в Россию на каникулы или просто на выходные. Недавно будущий стилист и модельер снова посетила Родину и сходила на концерт своего возлюбленного. После этого девушка решила поделиться с поклонниками и подписчиками деталями предстоящей свадьбы.
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«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — с самоиронией ответил артист на соответствующий вопрос.
Его невеста постоянно живёт в Лондоне, где после окончания школы решила учиться на дизайнера. Она часто приезжает в Россию на каникулы или просто на выходные. Недавно будущий стилист и модельер снова посетила Родину и сходила на концерт своего возлюбленного. После этого девушка решила поделиться с поклонниками и подписчиками деталями предстоящей свадьбы.
«На моей свадьбе точно будет платьев штуки три. И точно по собственному дизайну будут сшиты, уже даже есть идея, какой русский бренд мне поможет в этом», — рассказала Аврора.Кроме того, будущая новобрачная сообщила, что после окончания текущего семестра вернётся в Россию окончательно. Киба собирается перевестись в университет в Москве. Так что скоро молодые (частично) больше не будут расставаться.
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Александр Бойцов