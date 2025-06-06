«А потом сына не стало…»: Толмацкий сожалеет, что не помирился с Децлом, и обижается на внука

06 июня 2025, 08:29

Отец Децла Толмацкий сожалеет, что не успел помириться с сыном перед его смертью

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Александр Толмацкий сожалеет, что не успел наладить отношения с сыном Кириллом, более известным как Децл, перед его смертью в 2019 году. В интервью он рассказал, что из-за одной ссоры они не общались два года. Позже, когда дело шло к примирению, наследника не стало, пишет Starhit.







«Совершенно точно мы бы с сыном сегодня общались. Я жалею, что в какой-то момент пошел на поводу у эмоций. Кирилл не очень правильно себя повел, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей. <…> Но все шло к тому, что мы вот-вот наладим контакт — увидимся и поговорим. А потом Кирилла не стало…» — поделился 65-летний продюсер.

«Всякие сумасшедшие тетки до сих пор пишут мне гадости в личку о том, какой я плохой отец. Другие нездоровые люди, не умеющие даже адекватно сопоставить даты, костерят за то, что я якобы бросил Кирилла чуть ли не в младенчестве. Тогда как я ушел из семьи, когда сын был уже взрослым парнем», — добавил Толмацкий.

«Он повел себя крайне некрасиво: пошел на одно интервью, приуроченное ко дню рождения его отца, сидел и говорил про меня гадости. Это было ужасно», — объяснил Толмацкий.