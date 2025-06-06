Беременная Саша Трусова позирует в наряде из цветов на трогательных кадрах с Игнатовым

Саша Трусова позирует в наряде из цветов на нежных кадрах с Макаром Игнатовым
Саша Трусова и Макар Игнатов (Фото: Telegram-канал @avtrusovaofficial)

Фигуристка Саша Трусова, которая недавно подтвердила слухи о своей беременности, поделилась нежными снимками, на которых она позирует вместе с мужем Макаром Игнатовым. Об этом информирует «‎StarHit».



На фотографиях будущая мама выглядит особенно ярко и стильно в наряде, украшенном цветами, что подчеркивает ее прекрасное положение. Саша и Макар устроили трогательную фотосессию, которая стала их первой совместной съемкой в ожидании малыша.

«Первая фотосессия втроем», — подписала Трусова кадры, на которых они выглядят счастливыми и полными ожидания.

Пара недавно узнала пол ребенка на гендер-вечеринке, где им сообщили, что у них родится сын. Саша ранее делилась своими мечтами о дочке, тогда как Макар выражал свои опасения по поводу воспитания девочки. Тем не менее, сейчас супруги с нетерпением готовятся к появлению своего малыша.

Саша Трусова и Макар Игнатов (Фото: Telegram-канал @avtrusovaofficial)

Подписчики пары высоко оценили новые фотографии, отмечая трогательность и радость, которые они излучают. С каждым днем ожидание пополнения в семье становится все более волнующим и радостным для Саши и Макара.

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Дарья Осипова

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