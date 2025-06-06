Беременная Саша Трусова позирует в наряде из цветов на трогательных кадрах с Игнатовым

06 июня 2025, 08:04

Саша Трусова позирует в наряде из цветов на нежных кадрах с Макаром Игнатовым

Саша Трусова и Макар Игнатов (Фото: Telegram-канал @avtrusovaofficial)

Фигуристка Саша Трусова, которая недавно подтвердила слухи о своей беременности, поделилась нежными снимками, на которых она позирует вместе с мужем Макаром Игнатовым. Об этом информирует «‎StarHit».





На фотографиях будущая мама выглядит особенно ярко и стильно в наряде, украшенном цветами, что подчеркивает ее прекрасное положение. Саша и Макар устроили трогательную фотосессию, которая стала их первой совместной съемкой в ожидании малыша.





«Первая фотосессия втроем», — подписала Трусова кадры, на которых они выглядят счастливыми и полными ожидания.