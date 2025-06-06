Беременная Саша Трусова позирует в наряде из цветов на трогательных кадрах с Игнатовым
Саша Трусова позирует в наряде из цветов на нежных кадрах с Макаром Игнатовым
Фигуристка Саша Трусова, которая недавно подтвердила слухи о своей беременности, поделилась нежными снимками, на которых она позирует вместе с мужем Макаром Игнатовым. Об этом информирует «StarHit».
На фотографиях будущая мама выглядит особенно ярко и стильно в наряде, украшенном цветами, что подчеркивает ее прекрасное положение. Саша и Макар устроили трогательную фотосессию, которая стала их первой совместной съемкой в ожидании малыша.
«Первая фотосессия втроем», — подписала Трусова кадры, на которых они выглядят счастливыми и полными ожидания.
Пара недавно узнала пол ребенка на гендер-вечеринке, где им сообщили, что у них родится сын. Саша ранее делилась своими мечтами о дочке, тогда как Макар выражал свои опасения по поводу воспитания девочки. Тем не менее, сейчас супруги с нетерпением готовятся к появлению своего малыша.
Подписчики пары высоко оценили новые фотографии, отмечая трогательность и радость, которые они излучают. С каждым днем ожидание пополнения в семье становится все более волнующим и радостным для Саши и Макара.