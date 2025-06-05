Сергей Жуков признался, что его дочь буллили с детского сада: «Ника правильно к этому относится»

05 июня 2025, 21:31

Сергей Жуков заявил, что его дочь стакивалась с хейтом из-за популярности отца

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков признался, что его дочь Ника сталкивалась с буллингом с детского сада. Артист объявил, что гордится тем, как наследница справлялась с давлением и хейтом. Его процитировал журнал Voice.







«Это вообще удел всех детей известных родителей. И, безусловно, мне безумно гордо и мне безумно приятно, что Ника правильно к этому относится», — откровенничал певец.

«Но нельзя купить главную роль в фильме или в сериале, это невозможно», — добавил он.

«Смогла доказать всем — от режиссера до телеканала, что она достойна этой роли... это нельзя подделать», — уточнил певец.