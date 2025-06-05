Сергей Жуков признался, что его дочь буллили с детского сада: «Ника правильно к этому относится»
Сергей Жуков заявил, что его дочь стакивалась с хейтом из-за популярности отца
Певец Сергей Жуков признался, что его дочь Ника сталкивалась с буллингом с детского сада. Артист объявил, что гордится тем, как наследница справлялась с давлением и хейтом. Его процитировал журнал Voice.
«Это вообще удел всех детей известных родителей. И, безусловно, мне безумно гордо и мне безумно приятно, что Ника правильно к этому относится», — откровенничал певец.
Жуков отметил, что никакие ресурсы не могут купить настоящий успех. Дочь артиста начинала карьеру со съемок в клипах отца, а теперь активно развивает соцсети. Еще 16-летняя девушка дебютировала в картине «Артек. Большое путешествие». Ника сыграла участницу музыкальной группы.
Со слов Сергея, можно приобрести ребенку платье, хорошую песню, статью в журнале.
«Но нельзя купить главную роль в фильме или в сериале, это невозможно», — добавил он.
Жуков ответил, что его наследница, несмотря на отсутствие актерского образования, смогла реализоваться на этом поприще.
«Смогла доказать всем — от режиссера до телеканала, что она достойна этой роли... это нельзя подделать», — уточнил певец.