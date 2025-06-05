«Мне нравится»: Павел Деревянко раскрыл дату свадьбы и тематику торжества

05 июня 2025, 22:22

Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць пройдет в сибирском стиле

Зоя Фуць и Павел Деревянко (Фото: Инстаграм* @pablo_derevyanko)

Актер Павел Деревянко официально объявил дату свадьбы с возлюбленной Зоей Фуць на торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента.





Актер с разрешения избранницы в разговоре с представителями СМИ рассказал, что дату для торжества выбрали не простую, а красивую.





«08.08.2025. Вот такая у нас космическая дата. Тематика какая у нас? Сибирский стиль», — обратил внимание Деревянко.

«Она почему-то всегда стесняется, что выше меня, а мне нравится», —подчеркнул актер в беседе с Super.