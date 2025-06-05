«Мне нравится»: Павел Деревянко раскрыл дату свадьбы и тематику торжества
Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць пройдет в сибирском стиле
Актер Павел Деревянко официально объявил дату свадьбы с возлюбленной Зоей Фуць на торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента.
Актер с разрешения избранницы в разговоре с представителями СМИ рассказал, что дату для торжества выбрали не простую, а красивую.
«08.08.2025. Вот такая у нас космическая дата. Тематика какая у нас? Сибирский стиль», — обратил внимание Деревянко.
Звезда сериала «Беспринципные», отметив волнение Фуць, пошутил, что причина в его росте.
«Она почему-то всегда стесняется, что выше меня, а мне нравится», —подчеркнул актер в беседе с Super.
Ранее Павел Деревянко сделал неожиданное предложение Владимиру Познеру: стать ведущим его свадьбы с Зоей Фуць.
Напомним, о помолвке пары сообщалось 18 мая. Артист преклонил колено перед любимой, когда за ним наблюдало большое количество людей.
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