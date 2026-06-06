«А разве это не круто?»: Анна Пересильд заявила, что не боится хейта в соцсетях

06 июня 2026, 23:06

Анна Пересильд назвала обсуждение своей личной жизни «победой»

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Анна Пересильд призналась, что спокойно относится к критике и обсуждениям в интернете. По мнению молодой актрисы, хейт зачастую становится одной из причин роста популярности. Об этом сообщает «КП».





Звезда отметила, что негативные комментарии давно стали частью публичной жизни многих известных людей. Анна Пересильд уверена, что постоянный интерес аудитории к её жизни говорит о востребованности и популярности. В том числе это касается обсуждения её отношений с Ваней Дмитриенко.





«Да, это правда приносит популярность. Не знаю, к счастью или к сожалению, но так у нас происходит. Через негатив приходит всегда большая популярность», — отметила актриса.

«А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно всё. Мне кажется, это победа», — заявила она.