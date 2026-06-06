«Не сдержалась»: Регина Тодоренко вспомнила неловкий момент в прямом эфире

06 июня 2026, 22:59

Регина Тодоренко призналась, что неожиданно чихнула во время трансляции

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко рассказала о курьёзном случае, который произошёл с ней во время проведения премии МУЗ-ТВ. Об этом сообщает NEWS.ru.





По словам звезды, прямо в начале прямого эфира она не смогла сдержать чихание. Тодоренко призналась, что подобного за всю историю премии ещё не происходило.





«Началась трансляция. Мы стоим красивые все, говорим невероятные ведущие. Столько пафоса в этом, яркости, мощи, энергии. И я чихаю прямо в прямом эфире. Как моя бабулечка. Я думаю, что это солнце. Видимо, что-то летало, защекотало, я просто не сдержалась. Такое впервые на премии МУЗ-ТВ за 21 год», — поделилась телеведущая.