«Не сдержалась»: Регина Тодоренко вспомнила неловкий момент в прямом эфире
Регина Тодоренко призналась, что неожиданно чихнула во время трансляции
Регина Тодоренко рассказала о курьёзном случае, который произошёл с ней во время проведения премии МУЗ-ТВ. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам звезды, прямо в начале прямого эфира она не смогла сдержать чихание. Тодоренко призналась, что подобного за всю историю премии ещё не происходило.
«Началась трансляция. Мы стоим красивые все, говорим невероятные ведущие. Столько пафоса в этом, яркости, мощи, энергии. И я чихаю прямо в прямом эфире. Как моя бабулечка. Я думаю, что это солнце. Видимо, что-то летало, защекотало, я просто не сдержалась. Такое впервые на премии МУЗ-ТВ за 21 год», — поделилась телеведущая.Звезда отметила, что с возрастом стала спокойнее относиться к подобным ситуациям и уже не переживает из-за мелких конфузов. Сейчас Тодоренко также совмещает работу с воспитанием троих детей, которых растит вместе с Владом Топаловым.