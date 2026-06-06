«Эталон мужской красоты»: Настя Ивлеева призналась в чувствах к Сергею Лазареву
Настя Ивлеева рассказала, что мечтала выйти замуж за Сергея Лазарева
Настя Ивлеева поделилась неожиданными воспоминаниями из школьных лет. Вместе с супругом Филиппом Бегаком она перечитывала свой дневник за седьмой класс и обнаружила множество записей о любимом артисте. Об этом сообщает Teleprogramma.
По словам Ивлеевой, чтение старых заметок вызвало у пары настоящий приступ смеха. Оказалось, что главной звездой её подростковых мечтаний был Сергей Лазарев.
«Я просто в него была влюблена и мечтала выйти за него замуж. Наш любимый Серж Лазарев. Наша любовь. Обожаю. Эталон мужской красоты», — призналась блогер.Сейчас Настя Ивлеева счастлива во втором браке с Филиппом Бегаком. Ранее она была замужем за Элджеем, с которым состояла в браке с 2019 по 2021 год.