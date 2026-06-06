«Эталон мужской красоты»: Настя Ивлеева призналась в чувствах к Сергею Лазареву

06 июня 2026, 22:05

Настя Ивлеева рассказала, что мечтала выйти замуж за Сергея Лазарева

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева поделилась неожиданными воспоминаниями из школьных лет. Вместе с супругом Филиппом Бегаком она перечитывала свой дневник за седьмой класс и обнаружила множество записей о любимом артисте. Об этом сообщает Teleprogramma.





По словам Ивлеевой, чтение старых заметок вызвало у пары настоящий приступ смеха. Оказалось, что главной звездой её подростковых мечтаний был Сергей Лазарев.





«Я просто в него была влюблена и мечтала выйти за него замуж. Наш любимый Серж Лазарев. Наша любовь. Обожаю. Эталон мужской красоты», — призналась блогер.