«А сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков записал видео после новостей о диагностированной онкологии

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Олег Меньшиков вышел на связь после сообщений о диагностированной у него онкологии. Актёр опубликовал видео в соцсетях.
Ранее в этот день Telegram-канал Mash написал, что артисту диагностировали онкологию, он проходит курс спецтерапии. После этого его агент и представитель Театра им. Ермоловой опровергла эти сведения.
Меньшиков в видеосообщении процитировал стихотворение великого мудреца Омара Хайяма.
Таким оригинальным способом Меньшиков опроверг слухи о состоянии своего здоровья. На видео отчётливо видно, что артист пребывает в хорошем настроении, прекрасно выглядит и бодро цитирует классика.
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Меньшиков в видеосообщении процитировал стихотворение великого мудреца Омара Хайяма.
«Урод над красотой смеется, тупой – над гением творца.Предавший в верности клянется,Продавший мило улыбнется, а сплетник гордый, как овца.И нет начала и конца», – прочёл актёр.
Таким оригинальным способом Меньшиков опроверг слухи о состоянии своего здоровья. На видео отчётливо видно, что артист пребывает в хорошем настроении, прекрасно выглядит и бодро цитирует классика.
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Анастасия Чинкова