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«А сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков записал видео после новостей о диагностированной онкологии

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Меньшиков вышел на связь после сообщений о диагностированной у него онкологии. Актёр опубликовал видео в соцсетях.
Ранее в этот день Telegram-канал Mash написал, что артисту диагностировали онкологию, он проходит курс спецтерапии. После этого его агент и представитель Театра им. Ермоловой опровергла эти сведения.

Меньшиков в видеосообщении процитировал стихотворение великого мудреца Омара Хайяма.



«Урод над красотой смеется, тупой – над гением творца.

Предавший в верности клянется,

Продавший мило улыбнется, а сплетник гордый, как овца.

И нет начала и конца», – прочёл актёр.

Таким оригинальным способом Меньшиков опроверг слухи о состоянии своего здоровья. На видео отчётливо видно, что артист пребывает в хорошем настроении, прекрасно выглядит и бодро цитирует классика.

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#актёр
#видео
#артист
#здоровье
#онкология
#фейки
#новости
«Прям реально батя»: нейросеть показала, каким Дава будет отцом – подписчики в восторге
13 февраля 2025, 14:34

Дава (фото: Instagram* @dava_m)

Блогер Дава (Давид Манукян) во всю готовится к новой роли. Мари Краймбрери ещё не родила, а её избранник уже знает, каким будет отцом.
С помощью нейросетей Дава заглянул в будущее, чтобы узнать, как он изменится после рождения первенца. Искусственный интеллект поразил своим прогнозом. По его мнению, блогер обречён стать обладателем «пивного живота».

Технологии представили Манукяна в роли кулинара, туриста на Мальдивах, куда часто ездит отдыхать пара, и даже Супермена. Также была зарисовка с Давой в магазине, где он пишет сообщение Мари, которая продиктует ему список продуктов.

Дава (фото: Instagram* @dava_m)

Дава попросил подписчиков выбрать лучшую фотографию, однако восторженным полокнникам понравились все картинки от нейросети.

«Ну наконец-то без фотошопа!», «На Сергея Жукова похож», «Все хорошие фотки, прям реально батя», «Супермен уже не тот», – написали пользователи соцсетей.
Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Дава (фото: Instagram* @dava_m)

Напомним, что Мари Краймбрери рассказала о беременности 4 февраля. Однако поклонники догадывались о положении певицы ещё с конца прошлого года. Певица опубликовала видео с счастливыми моментами совместной жизни с Давой. Там же Мари предстала в топе, показав округлившийся живот.

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*запрещён в РФ
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#искусственный интеллект
#фотография
#родители
#беременность
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«Надоело это тело!»: Александр Стриженов рассказал о последних днях и смерти родителей
Телеведущий Александр Стриженов тяжело переживает утрату родителей
13 февраля 2025, 14:19

Александр Стриженов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Вчера Александр Стриженов похоронил отца — народного артиста СССР Олега Стриженова. Это вторая большая утрата в жизни телеведущего подряд — в прошлом году он проводил в последний путь маму Любовь Васильевну.
Мужчина тяжело переживает смерть родителей, хотя и понимает, как взрослый человек, что они покинули этот мир в довольно почтенном возрасте, передаёт издание StarHit. Олег Стриженов, прославившийся исполнением ролей робота Роберта, Овода из экранизации романа Войнич и Риверы, героя фильма «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона и многих других, скончался в возрасте 95 лет. В последние годы актёра мучили тяжёлые хронические недуги.

«Что вы хотите? В такие годы человек просто физически не может быть здоровым. Конечно, папа болел», — говорил Александр.

Его мама Любовь Стриженова более десяти лет назад оставила сцену и постриглась в монахини, получив при постриге имя Иудифь. Бывшая актриса скончалась в прошлом году в Свято-Троицком женском монастыре на 84-м году жизни.

«Я много лет отдала театру. Оставшуюся жизнь хочу отдать Богу», — говорила сестра Иудифь.

Так она и поступила. По словам сына, его мама сильно страдала перед кончиной и отдала Богу душу с облегчением и спокойным сердцем.

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

«За неделю до смерти она говорила: "Господи, как мне надоело это тело. Душа хочет освободиться". В теле же и заключены в основном все наши болезни», — говорит Александр.

Олег Стриженов был воцерквлённым верующим, исправным прихожанином храма и соблюдал все посты и обряды, принятые в православии, как и его теперь уже вдова Лионелла Пырьева. Однако, по словам сына, последними словами отца были: «Пришла мама и забрала». Это он говорил о своей второй жене, матери Александра Людмиле Стриженовой.


«Семья, как настоял отец, в православном религиозном ключе провожала его в последний путь. В реанимации его соборовали, причащали, исповедовали. Всю ночь мы провели в храме. Была папина супруга, которой тяжело в силу возраста сегодня быть с нами, но ночью она здесь была и прощалась. У них брак венчанный. Царствие Небесное. Старший ушел. Надо справляться без него», — рассказал сын народного артиста о прощании с отцом.



Напомним, Любовь и Олег Стриженовы развелись после шести лет брака, в котором у них родился сын Александр. Затем Актёр женился на коллеге Лионелле Пырьевой, с которой мэтр познакомился ещё на заре карьеры. Судьба вновь свела их вместе в 70-е годы прошлого века, и супруги прожили вместе 49 следующих лет, вплоть до смерти Стриженова.

Любовь после расставания с мужем и отцом её ребёнка не стала искать нового спутника жизни и в конце концов ушла в монастырь, о чём мечтала ещё с молодости. Теперь бывшие супруги встретятся вновь в ином мире.

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#болезни
#мама
#сын
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«Она похожа на подростка»: в сети обсуждают молодую жену звезды сериала «Счастливы вместе», Виктор Логинов ответил на критику
13 февраля 2025, 13:33

Виктор Логинов с женой Марией Гуськовой (фото: Instagram* @loginov_victor)

В сети активно обсуждают брак 49-летнего Виктора Логинова и его избранницы, которая моложе него на 24 года. Актёр, получивший известность за роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», отреагировал на критику.
Один из пользователей соцсети X опубликовал фотографию Логинова с его 25-летней женой Марией Гуськовой, заявив, что она похожа на подростка, и задав вопрос: «Он ведь тоже педофил?». На этот пост ответил сам актёр, написав лишь: «23», видимо имея в виду разницу в возрасте с супругой.

«Возраст совсем не показатель. Мы жили в разных странах, но в итоге вместе. Маша младше моей дочки от первого брака», – заявлял Логинов в одном из интервью в прошлом году.
Действительно, дочь Виктора от первого брака Анна на пять лет старше своей мачехи.

Артист женился на Марии Гуськовой в 2020 году, когда ей был 21 год. Этот брак стал четвёртым для Логинова. От прошлых союзов у него есть четверо детей, младшему из них 13 лет.

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*запрещён в РФ
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Юрий Лоза назвал Киркорова трусом и снова набросился на Клаву Коку
Певец Лоза допустил, что Киркоров может закрывать Милявской путь на сцену
13 февраля 2025, 13:19

Юрий Лоза (Фото: YouTube/@yuryloza2021)

Певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. Об этом музыкант заявил в беседе с Общественной Службой Новостей. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.
Комментируя различные версии об отмене концертов Милявской, автор «Плота» отметил, что сейчас настало такое время, когда артисту могут «перекрыть кислород» в любой момент, потому конкуренция в шоу-бизнесе усилилась и все стараются бороться за место под солнцем самыми разными методами.
«И тогда все действуют по формуле: «кто на что горазд». Например, мою дорогу перекрывают более молодые и бесталанные исполнители, по примеру Клавы Коки. Шоу-бизнес для тех, кто плохо разбирается в этой индустрии, это очень жестокая сфера», — посетовал музыкант.
Лоза добавил, что знаменитости пользуются всеми доступными методами, в том числе незаконными, чтобы обелить свое имя и очернить конкурента.
«Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену. Но когда у артиста есть целая армия поклонников, он при желании сможет организовать концерт в любом месте в любое время. Главное, чтобы люди к нему пришли», — поделился мыслями Лоза.
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«Я не посмотрю на 20-летнего»: Алсу раскрыла, с каким мужчиной готова будет сыграть свадьбу
13 февраля 2025, 13:17

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Алсу рассказала, что мужчины оказывают ей знаки внимания и зовут на свидания. 41-летняя певица раскрыла главные требования к будущему избраннику.
В августе прошлого года звезда развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого воспитывает троих детей – дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Сейчас певица ведёт активную светскую жизнь, освободившись от брачных оков.

Как правило, при общении со СМИ Алсу не говорит о личной жизни, однако накануне сделала исключение. Она призналась, что после развода у неё возрос интерес к мужчинам, которые оказывают ей знаки внимания и зовут на романтические свидания. Однако певица очень требовательна к представителям противоположного. Одним из критериев является возраст.

«Естественно, на 20-летнего я не посмотрю. Мне важны человеческие качества. Даже внешность не первична. Мне нужно чувствовать тепло, интеллект. Чтобы мне было интересно, весело с человеком», – отметила Алсу.
Завтра, 14 февраля, многие влюблённые будут праздновать День святого Валентина. Певица получила несколько приглашений на свидания, «но это всё не то: не те варианты». Поэтому в праздник звезда будет работать, у неё состоится концерт на родине бывшего мужа – в Баку.

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