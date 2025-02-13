«Чушь!»: агент Олега Меньшикова возмущена сообщением о его борьбе с онкологией

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Агент Олега Меньшикова прокомментировала распространившуюся информацию о выявленной у него онкологии. Она рассказала о состоянии 64-летнего актёра.
В последнее время народный артист России сильно похудел. Сегодня Telegram-канал Mash написал, что он серьёзно болен. По данным источника, у артиста диагностировали онкологию, в настоящее время он проходит спецтерапию.
Агент Меньшикова отреагировала на эти сообщения, назвав их вымыслами.
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Агент Меньшикова отреагировала на эти сообщения, назвав их вымыслами.
«Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару», – отметила она в беседе с РИА Новости.Ксения Дремова, начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является Меньшиков, отметила, что сообщения о болезни фейковые.
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Анастасия Чинкова