«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного заставил их 12-летнего сына Тимофея выбирать, с кем ему придется жить в дальнейшем. Ребенок решил, что лучше ему будет с отцом, о чем до сих пор переживает актриса.
Как оказалось, Тимофей оборвал все связи с матерью и сестрой. Это настолько трогает Агату, что ей бывает тяжело сосредоточиться даже во время съемок развлекательных шоу. То же случилось в свежем выпуске YouTube-проекта «Догадки Агатки». Между Муцениеце и соведущим Антоном Каравайцевым произошел диалог, который последний начал так:
Агата ответила:
Гостя шоу Аня Покров ворвалась в разговор и пошутила:
Позже Муцениеце порассуждала:
С Агатой осталась 9-летняя дочь Миа. Актриса пытается окутать девочку любовью, но при этом все равно не общается с сыном. Детали разногласий не раскрываются. Фанаты предположили, что Павел настраивает сына против матери. Сам же Прилучный показывает себя заботливым родителем.
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«Как незаметно растут чужие дети».
Агата ответила:
«Они очень заметно растут».
«У тебя свои. Один, правда, плюс-минус…» — отреагировал Антон.
«Один то там, то сям, сам знаешь».
Гостя шоу Аня Покров ворвалась в разговор и пошутила:
«Подкидыш?».
«Откидыш!» — ответила Агата.
Позже Муцениеце порассуждала:
«А теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит! А я все „Догадки…“ снимаю».
С Агатой осталась 9-летняя дочь Миа. Актриса пытается окутать девочку любовью, но при этом все равно не общается с сыном. Детали разногласий не раскрываются. Фанаты предположили, что Павел настраивает сына против матери. Сам же Прилучный показывает себя заботливым родителем.
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Иван Мусатов