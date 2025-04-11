Ольга Бузова записала совместный трек с Надеждой Бабкиной

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова поделилась с фанатами новостью выходе нового трека, который она записала с легендой отечественной эстрады Надеждой Бабкиной. Об этом звезда рассказала в своем telegram-канале.
«Это новое звучание трека Made in Russia ru», — пишет Бузова прикрепляя фрагмент песни.
Надежда Бабкина стала легендой отечественной сцены и является народной артисткой России. Певица внесла вклад в развитие народного искусства. Недавно она отметила 75-летний юбилей, с чем ее поздравил президент РФ Владимир Путин.
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Иван Мусатов