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Ольга Бузова записала совместный трек с Надеждой Бабкиной

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова поделилась с фанатами новостью выходе нового трека, который она записала с легендой отечественной эстрады Надеждой Бабкиной. Об этом звезда рассказала в своем telegram-канале.
«Это новое звучание трека Made in Russia ru», — пишет Бузова прикрепляя фрагмент песни.

Надежда Бабкина стала легендой отечественной сцены и является народной артисткой России. Певица внесла вклад в развитие народного искусства. Недавно она отметила 75-летний юбилей, с чем ее поздравил президент РФ Владимир Путин.

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«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце пошутила о своих отношениях с сыном, который живет с Прилучным
11 апреля 2025, 01:34

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного заставил их 12-летнего сына Тимофея выбирать, с кем ему придется жить в дальнейшем. Ребенок решил, что лучше ему будет с отцом, о чем до сих пор переживает актриса.
Как оказалось, Тимофей оборвал все связи с матерью и сестрой. Это настолько трогает Агату, что ей бывает тяжело сосредоточиться даже во время съемок развлекательных шоу. То же случилось в свежем выпуске YouTube-проекта «Догадки Агатки». Между Муцениеце и соведущим Антоном Каравайцевым произошел диалог, который последний начал так:

«Как незаметно растут чужие дети».

Агата ответила:

«Они очень заметно растут».

«У тебя свои. Один, правда, плюс-минус…» — отреагировал Антон.

«Один то там, то сям, сам знаешь».

Гостя шоу Аня Покров ворвалась в разговор и пошутила:

«Подкидыш?».

«Откидыш!» — ответила Агата.

Позже Муцениеце порассуждала:

«А теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит! А я все „Догадки…“ снимаю».

С Агатой осталась 9-летняя дочь Миа. Актриса пытается окутать девочку любовью, но при этом все равно не общается с сыном. Детали разногласий не раскрываются. Фанаты предположили, что Павел настраивает сына против матери. Сам же Прилучный показывает себя заботливым родителем.

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Ольга Бузова записала совместный трек с Надеждой Бабкиной

«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал

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#дети
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#актриса
#развод
#звёзды
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«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал
Певец Лоза: Валя Карнавал никогда бы не поступила в университет без блата
10 апреля 2025, 23:37

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Блогерша Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата, заявил композитор и певец Юрий Лоза, комментируя сообщения о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.
По его словам, всем стоит сжалиться над ней, так как «человек взялся за ум» и начал учиться.
«Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки. Она же ведь без блата никогда бы в жизни не поступила в университет. По-моему, это очевидно», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Лоза добавил, что Карнавал вымолила себе шанс получить высшее образование. Он считает, что блогерша сама понимает, что не сможет сдать ЕГЭ.

Другим вопросом композитор назвал посещаемость артистки. По его мнению, стоит радоваться хотя бы тому, что Карнавал поступила в университет.
«Вдумайтесь только: блогер поступает в вуз, а не устраивает голые вечеринки или умирает от передоза. Это сегодня редкость, скажу я вам», — заключил Лоза.
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#вуз
#университет
#образование
#егэ
#певица
#композитор
#человек
#блогер
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Солистка Artik & Asti появилась на красной дорожке с округлившимся животом
10 апреля 2025, 22:26

Seville (Севиль Велиева) (Фото: Телеграм @seville_offi)

Певицу Seville (Севиль Велиева) заметили на красной дорожке «Жара Music Awards — 2025» с округлившимся животом, сообщил журнал «7 дней».
Солистка группы Artik & Asti предстала перед журналистами в платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. Присутствующие выразили предположение, что Севиль ждет малыша, однако сама певица не стала давать комментарии на личную тему.

Исполнительница приехала на церемонию в розовом блестящем облегающем платье. Ее сопровождал жених — музыкант Антон Гайворонский, известный публике под псевдонимом TONI.

Осенью прошлого года выяснилось, что пара помолвлена. Судачили, что Севиль рассказала о предстоящем замужестве на закрытой вечеринке в честь своего 32-го дня рождения.

Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) ответил на вопрос журналистов о том, как справиться с весенним обострением.

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#певица
#беременность
#свадьба
#музыка
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«Люди, вы что, упали?»: Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал и рассказала о своём образовании
Mia Boyko поддержала Валю Карнавал и рассказала о своём образовании
10 апреля 2025, 21:38

Mia Boyka и Валя Карнавал (фото: Telegram @MIABOYKA3 и @karnava1l)

Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал. Певица считает неоправданным хейт в сторону блогера.
23-летняя Валя Карнавал на днях заявила, что поступила в Финансовый университет при правительстве России. Однако эта новость сильно возмутила общественность, в первую очередь школьников. Появились сведения, что блогер, за плечами которой только 9 классов образования, стала студенткой в конце учебного года, так ещё и без сдачи экзаменов. Также экскурсию по вузу ей провёл лично ректор. Тогда девушку уличили в поступлении «по блату».

Mia Boyka прокомментировала эту ситуацию.

«Люди, вы что, упали? С чего вы взяли, что она по блату поступила? Никто в нашей стране не запрещал перевод из одного вуза в другой. Почему вы считаете, что, если девушка красивая, ещё и очень популярная, то она не имеет право получать образование и представлять из себя нечто большее, чем внешняя оболочка? В нашей стране не запрещено брать академический отпуск или временно приостанавливать учёбу с потенциальной возможностью восстановления», – пояснила артистка в своём Telegram-канале.
Певица также привела собственный опыт. Она окончила Университет имени Плеханова, факультет бизнеса по направлению «Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве». Уже будучи артисткой, работая на трёх работах, Boyka продолжала учиться и даже закончила магистратуру.

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«Всегда считал ее очень горячей женщиной»: Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта
Инсайдер объявил, что актер Бен Аффлек считает Анджелину Джоли горячей женщиной
10 апреля 2025, 21:27

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли, сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источник из окружения артиста.
Отмечалось, звезда «Исчезнувшей» всегда восхищался Анджелиной и ее карьерой в кино.

«Бен сказал, что всегда считал ее очень горячей женщиной и восхищался тем, как она построила свою карьеру, он также назвал ее умной. Он считает, что очень здорово, что она тоже снимает фильмы, как и он», — признался источник.

Информатор подчеркнул, что звезды нашли бы о чем поговорить за ужином.

Напомним, что Бен Аффлек ранее состоял в отношениях с другой экс-возлюбленной Брэда Питта, актрисой Гвинет Пэлтроу. Звезды встречались с 1997 по 2000 год.

Еще Бен Аффлек с 2005 по 2018 год состоял в браке с Дженнифер Гарнер. Пара рассталась в 2015-м, но официально расторгла брак лишь спустя несколько лет. У Бена и Дженнифер есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

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#кино
#брак
#звёзды
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