Солистка Artik & Asti появилась на красной дорожке с округлившимся животом

Seville (Севиль Велиева) (Фото: Телеграм @seville_offi)
Певицу Seville (Севиль Велиева) заметили на красной дорожке «Жара Music Awards — 2025» с округлившимся животом, сообщил журнал «7 дней».
Солистка группы Artik & Asti предстала перед журналистами в платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. Присутствующие выразили предположение, что Севиль ждет малыша, однако сама певица не стала давать комментарии на личную тему.
Исполнительница приехала на церемонию в розовом блестящем облегающем платье. Ее сопровождал жених — музыкант Антон Гайворонский, известный публике под псевдонимом TONI.
Осенью прошлого года выяснилось, что пара помолвлена. Судачили, что Севиль рассказала о предстоящем замужестве на закрытой вечеринке в честь своего 32-го дня рождения.
Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) ответил на вопрос журналистов о том, как справиться с весенним обострением.
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Исполнительница приехала на церемонию в розовом блестящем облегающем платье. Ее сопровождал жених — музыкант Антон Гайворонский, известный публике под псевдонимом TONI.
Осенью прошлого года выяснилось, что пара помолвлена. Судачили, что Севиль рассказала о предстоящем замужестве на закрытой вечеринке в честь своего 32-го дня рождения.
Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) ответил на вопрос журналистов о том, как справиться с весенним обострением.
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Ольга Енгалычева