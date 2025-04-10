«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Блогерша Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата, заявил композитор и певец Юрий Лоза, комментируя сообщения о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.
По его словам, всем стоит сжалиться над ней, так как «человек взялся за ум» и начал учиться.
Другим вопросом композитор назвал посещаемость артистки. По его мнению, стоит радоваться хотя бы тому, что Карнавал поступила в университет.
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«Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки. Она же ведь без блата никогда бы в жизни не поступила в университет. По-моему, это очевидно», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.Лоза добавил, что Карнавал вымолила себе шанс получить высшее образование. Он считает, что блогерша сама понимает, что не сможет сдать ЕГЭ.
Другим вопросом композитор назвал посещаемость артистки. По его мнению, стоит радоваться хотя бы тому, что Карнавал поступила в университет.
«Вдумайтесь только: блогер поступает в вуз, а не устраивает голые вечеринки или умирает от передоза. Это сегодня редкость, скажу я вам», — заключил Лоза.Читайте также:
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