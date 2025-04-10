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«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал

Певец Лоза: Валя Карнавал никогда бы не поступила в университет без блата
Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Блогерша Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата, заявил композитор и певец Юрий Лоза, комментируя сообщения о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.
По его словам, всем стоит сжалиться над ней, так как «человек взялся за ум» и начал учиться.
«Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки. Она же ведь без блата никогда бы в жизни не поступила в университет. По-моему, это очевидно», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Лоза добавил, что Карнавал вымолила себе шанс получить высшее образование. Он считает, что блогерша сама понимает, что не сможет сдать ЕГЭ.

Другим вопросом композитор назвал посещаемость артистки. По его мнению, стоит радоваться хотя бы тому, что Карнавал поступила в университет.
«Вдумайтесь только: блогер поступает в вуз, а не устраивает голые вечеринки или умирает от передоза. Это сегодня редкость, скажу я вам», — заключил Лоза.
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Солистка Artik & Asti появилась на красной дорожке с округлившимся животом
10 апреля 2025, 22:26

Seville (Севиль Велиева) (Фото: Телеграм @seville_offi)

Певицу Seville (Севиль Велиева) заметили на красной дорожке «Жара Music Awards — 2025» с округлившимся животом, сообщил журнал «7 дней».
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Исполнительница приехала на церемонию в розовом блестящем облегающем платье. Ее сопровождал жених — музыкант Антон Гайворонский, известный публике под псевдонимом TONI.

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#беременность
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#музыка
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«Люди, вы что, упали?»: Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал и рассказала о своём образовании
Mia Boyko поддержала Валю Карнавал и рассказала о своём образовании
10 апреля 2025, 21:38

Mia Boyka и Валя Карнавал (фото: Telegram @MIABOYKA3 и @karnava1l)

Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал. Певица считает неоправданным хейт в сторону блогера.
23-летняя Валя Карнавал на днях заявила, что поступила в Финансовый университет при правительстве России. Однако эта новость сильно возмутила общественность, в первую очередь школьников. Появились сведения, что блогер, за плечами которой только 9 классов образования, стала студенткой в конце учебного года, так ещё и без сдачи экзаменов. Также экскурсию по вузу ей провёл лично ректор. Тогда девушку уличили в поступлении «по блату».

Mia Boyka прокомментировала эту ситуацию.

«Люди, вы что, упали? С чего вы взяли, что она по блату поступила? Никто в нашей стране не запрещал перевод из одного вуза в другой. Почему вы считаете, что, если девушка красивая, ещё и очень популярная, то она не имеет право получать образование и представлять из себя нечто большее, чем внешняя оболочка? В нашей стране не запрещено брать академический отпуск или временно приостанавливать учёбу с потенциальной возможностью восстановления», – пояснила артистка в своём Telegram-канале.
Певица также привела собственный опыт. Она окончила Университет имени Плеханова, факультет бизнеса по направлению «Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве». Уже будучи артисткой, работая на трёх работах, Boyka продолжала учиться и даже закончила магистратуру.

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«Всегда считал ее очень горячей женщиной»: Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта
Инсайдер объявил, что актер Бен Аффлек считает Анджелину Джоли горячей женщиной
10 апреля 2025, 21:27

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли, сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источник из окружения артиста.
Отмечалось, звезда «Исчезнувшей» всегда восхищался Анджелиной и ее карьерой в кино.

«Бен сказал, что всегда считал ее очень горячей женщиной и восхищался тем, как она построила свою карьеру, он также назвал ее умной. Он считает, что очень здорово, что она тоже снимает фильмы, как и он», — признался источник.

Информатор подчеркнул, что звезды нашли бы о чем поговорить за ужином.

Напомним, что Бен Аффлек ранее состоял в отношениях с другой экс-возлюбленной Брэда Питта, актрисой Гвинет Пэлтроу. Звезды встречались с 1997 по 2000 год.

Еще Бен Аффлек с 2005 по 2018 год состоял в браке с Дженнифер Гарнер. Пара рассталась в 2015-м, но официально расторгла брак лишь спустя несколько лет. У Бена и Дженнифер есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

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#кино
#брак
#звёзды
#отношения
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«Я коплю на ремонт»: Дима Билан не рассчитал финансы и отложил переезд в новую квартиру
Дима Билан отложил переезд в новую квартиру
10 апреля 2025, 21:11

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

В прошлом году Дима Билан купил квартиру в центре Москвы, о которой давно мечтал. Однако выбрал он недвижимость не в новостройке, как многие другие звёзды, а в старом «сталинском» доме.
Артист очень хотел стать владельцем апартаментов в роскошном советском доме, однако теперь ему предстоит вложить немало средств в ремонт старой квартиры. И, похоже, Билан не рассчитал свои финансы.

Выяснилось, что квартира по-прежнему стоит в том виде, в котором певец её приобрёл, поскольку пока что у него нет денег на отделку. В апартаментах несколько комнат, поэтому работа предстоит масштабная.

«Хорошо поживает (квартира – прим. ред.). Я коплю на ремонт. Сейчас другие интересы», – заявил Билан в беседе с изданием 7Дней.ru.
Тем не менее, есть вероятность, что Билан не захочет кардинально менять интерьеры и намеренно оставит ретро-стиль, поскольку является большим фанатом вещей из советской эпохи.

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#недвижимость
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«Заслужила»: оперная певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра
10 апреля 2025, 20:52

Анна Нетребко (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра. Об этом сообщил руководитель культурного учреждения Маттиас Шульц, слова которого приводит агентство Keystone-SDA.
Напомним, что выступления певицы отменили в нескольких странах Европы и в США в связи с политическими событиями. Однако Шульц отметил, что политика не должна влиять на простых артистов.

«Я убеждён, что она заслужила эту возможность», – высказался о Нетребко руководитель театра.
Выяснилось, что 53-летняя исполнительница будет выступать в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы».

Напомним, что Нетребко несколько лет назад сделала выбор в пользу выступлений за рубежом, полностью прекратив концертную деятельность в России. Однако после 2022 года карьера артистки потерпела крах и в других странах. Театры Европы отказались видеть на своей сцене российскую певицу.

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В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей
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