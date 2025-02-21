«А теперь радость!»: Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)
Дмитрий Певцов в личном блоге объявил о возвращении в Театр «Ленком», с которым попрощался в январе. Актёр выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».
Новый художественный руководитель столичного театра Владимир Панков принял решение вернуть Певцова в труппу.
Напомним, что актёр и певец уволился из «Ленкома» в 2021 году и посвятил себя политической деятельности, став депутатом Госдумы. При этом он продолжал сотрудничать с театром, играя в нескольких постановках.
Конфликт с театром у Певцова произошёл в середине января этого года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями актёра в свой адрес. Сначала он снял портрет Певцова со стены в фойе, а затем отказался от его участия в спектаклях. Тогда актёр, 33 года выходивший на сцену «Ленкома», попрощался с театром.
Читайте также:
Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ
Дмитрий Певцов заявил об игнорировании «Ленкомом» творческого завещания Захарова
«Перевёртыш»: Збруев резко осудил Дмитрия Певцова за слова о «Ленкоме» и попытку «усидеть на двух стульях»
«А теперь радость и прекрасная новость! Художественный руководитель московского театра «Ленком» Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», – написал Певцов в своём Telegram-канале.Накануне Певцов уже встретился с Панковым, который очень просто сказал артисту: «милости простим».
Напомним, что актёр и певец уволился из «Ленкома» в 2021 году и посвятил себя политической деятельности, став депутатом Госдумы. При этом он продолжал сотрудничать с театром, играя в нескольких постановках.
Конфликт с театром у Певцова произошёл в середине января этого года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями актёра в свой адрес. Сначала он снял портрет Певцова со стены в фойе, а затем отказался от его участия в спектаклях. Тогда актёр, 33 года выходивший на сцену «Ленкома», попрощался с театром.
Читайте также:
Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ
Дмитрий Певцов заявил об игнорировании «Ленкомом» творческого завещания Захарова
«Перевёртыш»: Збруев резко осудил Дмитрия Певцова за слова о «Ленкоме» и попытку «усидеть на двух стульях»
Анастасия Чинкова