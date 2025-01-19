Дмитрий Певцов заявил об игнорировании «Ленкомом» творческого завещания Захарова

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)
Позже были убраны спектакли, три премьеры Захарова, после введены новые поколения. Певцов считает, что после смерти Захарова «Ленком» стал осуществлять массовые вводы в спектакли, разрушая постановки мастера.
«Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли», — считает Певцов.
Актёр не согласен с действиями руководства театра. Он заявил, что отдал театру более 30 лет жизни и выступает и будет выступать против действий нынешней администрации.
Ранее Певцов сообщал, что уходит из «Ленкома» и что его фотографию убрали со стены в фойе. В театре на это ответили, что Певцов уволился в 2021 году, а то, что его фотография оставалась на стене в фойе театра, назвали ошибкой.
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