«Перевёртыш»: Збруев резко осудил Дмитрия Певцова за слова о «Ленкоме» и попытку «усидеть на двух стульях»

Александр Збруев и Дмитрий Певцов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Актёр Александр Збруев резко осудил Дмитрия Певцова за его слова о театре «Ленком», упрекнув в попытке «усидеть на двух стульях». После интервью Певцова он опубликовал открытое письмо с обращением к артисту.
Певцов прослужил в московском театре 33 года. Он не принял новое руководство, которое было назначено после смерти режиссёра Марка Захарова. А на этой неделе возмутился, что его фотографию сняли со стены в фойе театра. После этого он заявил, что больше не выйдет на сцену «Ленкома».
В ответ на это один из ведущих актёров театра Александр Збруев опубликовал письмо-обращение к Певцову. Он указал, что проработал в театре 63 года, и за это время многое повидал. В частности, артист вспомнил, как выдавливали легендарного режиссёра Анатолия Эфроса. А после добавил, что Певцов давно принял решение уйти в политику, став депутатом Госдумы.
Збруев отметил, что категорически не принимает актёров, которые выступают против театра, в котором служат, а значит и против своих коллег и руководства. Слова Певцова в различных интервью, направленные в отношении «Ленкома», сильно возмущают актёра. При этом он указал на то, что Певцов пытается «усидеть на двух стульях», поскольку он ещё недавно исполнял центральные роли в театре, прекрасно общался с коллегами, а теперь цепляется за «плохой» театр.
Также актёр подчеркнул, что после смерти Марка Захарова пять лет назад руководить театром назначили Марка Варшавера. При нём «Ленком» прекрасно работает, восстановлен спектакль «Поминальная молитва».
Если не ценишь театр, то и не надо в нём работать, обратился Збруев к Певцову, призвав его не быть «перевёртышем».
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В ответ на это один из ведущих актёров театра Александр Збруев опубликовал письмо-обращение к Певцову. Он указал, что проработал в театре 63 года, и за это время многое повидал. В частности, артист вспомнил, как выдавливали легендарного режиссёра Анатолия Эфроса. А после добавил, что Певцов давно принял решение уйти в политику, став депутатом Госдумы.
Збруев отметил, что категорически не принимает актёров, которые выступают против театра, в котором служат, а значит и против своих коллег и руководства. Слова Певцова в различных интервью, направленные в отношении «Ленкома», сильно возмущают актёра. При этом он указал на то, что Певцов пытается «усидеть на двух стульях», поскольку он ещё недавно исполнял центральные роли в театре, прекрасно общался с коллегами, а теперь цепляется за «плохой» театр.
Также актёр подчеркнул, что после смерти Марка Захарова пять лет назад руководить театром назначили Марка Варшавера. При нём «Ленком» прекрасно работает, восстановлен спектакль «Поминальная молитва».
Если не ценишь театр, то и не надо в нём работать, обратился Збруев к Певцову, призвав его не быть «перевёртышем».
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Анастасия Чинкова