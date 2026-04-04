«Я долго лгала»: певица Лиззо откровенно рассказала о личной жизни
Певица Лиззо поделилась в подкасте Friends Keep Secrets неожиданным признанием о своей личной жизни. Артистка рассказала, что потеряла девственность лишь в 2020 году — почти в 30 лет, вскоре после того, как получила три премии «Грэмми».
По словам Лиззо, она сознательно откладывала интимную близость и даже дала себе обещание не вступать в отношения до достижения значимого карьерного рубежа. Однако долгое время певица скрывала правду и говорила окружающим обратное, опасаясь показаться «не такой, как все».
Артистка призналась, что ощущает облегчение, наконец рассказав об этом открыто. Она вспомнила, как однажды в компании подруг ей задали прямой вопрос о девственности, и тогда певица предпочла соврать, чтобы не выделяться.
Также Лиззо рассказала, что её первый поцелуй произошёл в 21 год. В подростковом возрасте она дала обет воздержания, связанный с религиозными убеждениями. При этом первый опыт оказался для неё неприятным — по словам певицы, поцелуй произошёл без её согласия, что оставило тяжёлые эмоции.
