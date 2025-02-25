«А я люблю»: Киркоров простил Лолиту, назвавшую его предателем

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров признался, что не держит зла на Лолиту Милявскую, назвавшую его предателем. Певец заявил, что любит её, несмотря ни на что.
В начале февраля исполнительница в ходе одного из интервью осудила поведение Киркорова. По её словам, он способен подставить кого угодно, если ему это будет выгодно. Так, Лолита указала, что певец обвинил Настю Ивлееву в подставе из-за «голой» вечеринки, хотя, как и многие, находился там не несколько минут, а 2-3 часа.
После этого заявления Милявской многие ждали реакции Киркорова, но её не последовало. Однако недавно певец всё же прокомментировал нападки коллеги. К нему в гости пришла подруга Виктория Шелягина, которая попросила рассказать о большой коллекции фигурок звёзд. Одной из них оказалась копия Лолиты. Когда очередь дошла до неё, Филипп запнулся, но после заявил, что у него нет зла на исполнительницу.
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
«Деструктивная идеология»: правозащитники требуют отмены концертов Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге
«Радуется, как дитя!»: Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей – фото
После этого заявления Милявской многие ждали реакции Киркорова, но её не последовало. Однако недавно певец всё же прокомментировал нападки коллеги. К нему в гости пришла подруга Виктория Шелягина, которая попросила рассказать о большой коллекции фигурок звёзд. Одной из них оказалась копия Лолиты. Когда очередь дошла до неё, Филипп запнулся, но после заявил, что у него нет зла на исполнительницу.
«А я кстати… А я люблю», – признался Киркоров, говоря про Лолиту.Читайте также:
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
«Деструктивная идеология»: правозащитники требуют отмены концертов Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге
«Радуется, как дитя!»: Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей – фото
Анастасия Чинкова