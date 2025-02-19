«Радуется, как дитя!»: Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей – фото

Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)
Филипп Киркоров в личном блоге похвастался новой дорогой покупкой. Певец приобрёл фигурку голубой утки за 330 тысяч рублей.
Исполнитель выбрал коллекционный арт-объект, базированный на двух знаменитых картинах Жан-Мишеля Баския – «Bird on Money» и «Untitleo». Киркоров опубликовал видео, на котором он в зелёной пижаме распаковывает дорогую фигурку и ставил её прямо под своим портретом.
Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)
В сети, к слову, удивились такой ярой любви поп-короля к коллекционным фигуркам и картинам. Хейтеры в комментариях написали, что Филипп ведёт себя как ребёнок, а свой дом превратил в дорогую барахолку.
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*запрещён в РФ
Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)
«Сегодня мою коллекцию арт-объектов пополнила вот эта поставка. Этот арт-объект, совместный с Жан-Мишель Баскией, только что привезли. Это удивительная история – я даже еще сам не видел, но уже понимаешь, что «вау». Как красиво! Уже вижу, какой утенок – это просто нереально, фантастически красивый арт-объект. Большое спасибо! Я даже знаю уже место, где будет установлен этот арт-объект. Тут живёт еще один утенок — King of Pop. Понятно, что это посвящено Майклу Джексону», – поделился Киркоров.На заднем фоне внимательные подписчики заметили «коллекцию из Алл» – множество кукол в виде Аллы Пугачёвой. Фанаты попросили снять видео, в котором Киркоров подробно расскажет о каждой из них.
В сети, к слову, удивились такой ярой любви поп-короля к коллекционным фигуркам и картинам. Хейтеры в комментариях написали, что Филипп ведёт себя как ребёнок, а свой дом превратил в дорогую барахолку.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова