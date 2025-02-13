Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Певица Лолита Милявская стала фигуранткой нового скандала. Накануне артистка опять влезла в разборки: на этот раз участница «голой вечеринки» лишилась сразу трех концертов в Сибири.
Лолита наступает на старые граблиМестные депутаты Законодательного собрания Красноярского края предприняли новую попытку найти на Лолиту управу: сразу три мероприятия звезды отменились друг за другом.
В эксклюзивном комментарии для Пятого канала зачинщица случившегося, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина, объясняя свою точку зрения, отметила, что за последние годы певица успела яро настроить против себя не только депутатов и общественников, но и собственных фанатов.
Трясшая нижним бельем в клубе «Мутабор» Лолита разочаровала без преувеличения всех вокруг. Вот уже третий год Милявская пытается реабилитироваться после позора, однако регулярно наступает на старые грабли.
Лолите припомнили все ее оплошности, коих певица скопила за годы профессиональной деятельности огромное количество, но вместо того, чтобы извиниться и исправиться, Милявская умудрилась сорвать с себя юбку перед сотнями поклонников. К слову, выступление в Красноярске изначально начиналось вполне себе нормально, но оскорбленная до глубины души травлей звезда решила сделать ход конем.
Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)
Конфликтовала с депутатом и сорвала юбкуПрямо перед своим концертом в Томске звезда поцапалась с депутатом Еленой Пензиной. В Сети две женщины обменялись взаимными комментариями, дали друг другу совет найти мужчин и даже «забили очную ставку», однако в последний момент личная встреча почему-то сорвалась. Судя по всему, понимая, что дело пахнет жареным, а перебранки в социальных сетях ни к чему не приводят. Тогда Милявская решила сделать ход конем и сняла с себя юбку на выступлении в Красноярске.
Выходившие с выступления Лолиты зрители говорили, что теперь не понимают, чего ждать от непредсказуемой певицы.
Лолита и «голая» вечеринкаЛолита всегда вела себя провокационно: то на обложке журнала «Плейбой» засветится, то скажет что-то матом в прямом эфире, то навлечет на себя гнев собственного экс-супруга.
Однако одним из главных скандалов, который оставил свой след на репутации исполнительницы, стала «голая» вечеринка Насти Ивлеевой в конце декабря 2023 года.
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Хотя Лолита не организовывала сие торжество, а была лишь гостем, ее накрыла волна хейта. Тогда зацепило многих звезд, но Милявской, наравне с ее бывшим товарищем, Филиппом Киркоровым, больше всех аукнулось участие в мероприятии. Лолита тут же лишилась почти всех гастролей, эфиров на федеральных каналах, деловых предложений. В Сети певица со слезами на глазах жаловалась, что лишилась заработка и ей приходится едва сводить концы с концами.
Звезда заплатила огромную цену за тот шабаш, а потом буквально молила о прощении и снисхождении.
На любые вопросы Милявская отвечала одинаково – говорила, что захотелось «оторваться» в конце года.
«Вечеринка не называлась голой, а «почти голой». Я между гастролями настолько уставшая была, что решила все-таки один раз за год куда-то выйти. Это абсолютная правда. И когда я вышла, то приятелю сказала: «Это самая скучная вечеринка в моей жизни!» И в процессе мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: «Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время» В этот момент нас щелкали, а на фото казалось, что весело», — оправдывалась Лолита.
Однако это происшествие не закончилось лишь отменой. Разборки длились долго — сначала публика клеймила позором только Лолиту, Настю Ивлееву и Филиппа Киркорова, а уже через некоторое время артисты ругались между собой.
Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)
«Человек, который готов на все, что угодно»Через два года после «сенсационного» возвращения Киркорова в прайм-тайм, ситуация в шоу-бизнесе достигла точки кипения. У поп-короля российской эстрады прорезался голос: сначала певец, сам не ведая, что творит, обругал Настю Ивлееву, а следом приложил руку к исчезновению блогера из сценария одного из популярных сериалов.
Поп-король уверял, что именно Ивлеева виновата во всех смертных грехах. Лолита не стала отмалчиваться: певица, на некоторое время пропавшая с радаров, открыто обвинила Киркорова в предательстве. Она намекнула, что поп-король был одним из тех артистов, который «куда ветер дует, туда его и несет».
«Ну что с него взять? Он человек, который готов на все что угодно, предать кого угодно», — обратила внимание она.
Негативно отозвался о Киркорове и музыкальный исполнитель Юрий Лоза — он назвал его трусом. При этом он не исключил, что Филипп может препятствовать концертной деятельности Милявской из-за страха конкуренции, ведь ее любит публика, хоть некоторые и пытаются сорвать выступления певицы.
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На сторону Филиппа в стычке между Лолитой и поп-артистом вдруг встал стремительно идущий на поправку Отар Кушанашвили.
«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то. Вы вообще удалились из моей жизни! Вдруг вот я с кем-то дружил бы, и узнал, что он при смерти. Что бы я сделал? Даже в ваших глазах будучи гнидой, кем угодно, я нашел бы способ найти того, с кем прожил какую-то часть жизни, и сказать: «Ты только держись, не умирай!» Я знаю, что эти слова очень заденут Лолиту. Жду, жду, с удовольствием жду ответа», — подчеркнул журналист в своей авторской программе.
Однако Отар получил лишь прохладный ответ — не общались, нечего и начинать.
Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)
«Потребляла москалей»Успевшие возненавидеть Милявскую за участие в мероприятии Ивлеевой хейтеры нашли редкие архивные фото и интервью звезды, в которых она говорила, с каким удовольствием «потребляла бы москалей».
Выяснилось, что еще до начала спецоперации Лолита давала откровенные интервью в эфире у иноагента и журналиста Дмитрия Гордона** в Киеве, где заявляла, что «будь ее воля, она бы потребляла москалей».
«Москалей требо потреблять, что я и делаю», — улыбалась певица, а потом вновь приезжала в Россию и зарабатывала тут.
Общественники в то время заметили этот отрывок и даже просили запустить для Лолиты проверку, но никто ведает, каким чудом звезда избежала ответственности за сказанное и содеянное.
Одним из тех, кто публично выразил свое недовольство, был пранкер Сорян. В Телеграм-канале блогер требовал «вернуть Милявской ответку», однако тот инцидент замялся.
Лолита Милявская (Фото: Инстаграм*** @lolitamilyavskaya)
Танцевала под Моргенштерна*Два раза Лолита наступила на старые грабли и в случае с поддержкой признанного иноагентом и оказавшимся в рехабе рэпером Моргенштерном*. Милявская пиарила композиции отмененного артиста на светских мероприятиях и открытых выступлениях.
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Летом 2024 года Лолита вышла на сцену перед огромным количеством людей. Певица танцевала, размахивала руками и зачитывала каждую строчку трека Моргенштерна*. Почему она выбрала столь эпатажную песню рэпера-иноагента — неизвестно, но на инциденты с артисткой уже тогда обратили внимание общественники.
Пошла по кривой дорожкеНа фоне множества скандалов с участием Лолиты все больше фанатов певицы сходится во мнениях — ступившая на кривую дорожку исполнительница проложила себе путь в никуда.
«Постановка успела всех утомить»,
«Меньше бы языком чесала, сумела бы остаться на плаву»,
«От нее и ее неостановимого гонора уже тошнит и сбежать хочется. На что она рассчитывала, отплясывая как в последний раз и развязывая войну с половиной соотечественников?»,
«Спектакль одного актера»,
«Милявская – счастливый обладатель ордена непочетного легиона, и это навечно. Глубина нравственного падения зашкаливает», — отмечали они.
Сама же звезда даже через два года продолжает отшучиваться — говорит, когда карьера разрушится, то уйдет на OnlyFans.
«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее — шутка», — подчеркнула певица.
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*внесен в реестр иностранных агентов в России
**внесен Росфинмониторингом в перечень иноагентов, экстремистов и террористов в РФ
****Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева