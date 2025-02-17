«Деструктивная идеология»: правозащитники требуют отмены концертов Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
В Комитет культуры Санкт-Петербурга и губернатору города Александру Беглову направлены сообщения с просьбой отменить концерты Филиппа Киркорова. Инициаторами выступила правозащитная группа «Радетель».
Отмечается, что творчество исполнителя представляет собой «деструктивную идеологию».
Правозащитники напомнили, как в ходе своих концертов Киркоров забирался на христианский крест, а в своих клипах пропагандировал алкоголизм, нецензурную брань и девиантное поведение. Конечно же, активисты вспоминали про резонансную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой, на которой певец появился в трусах и прозрачном сетчатом комбинезоне.
Группа «Радетель» призвала учесть вышеназванные инциденты с участием Киркорова и отменить запланированные в Санкт-Петербурге концерты.
Из афиши мероприятий в северной столице следует, что артист должен выступить в конце апреля в БКЗ «Октябрьский». Также в марте он выйдет на сцену на «Золотом граммофоне».
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Правозащитники напомнили, как в ходе своих концертов Киркоров забирался на христианский крест, а в своих клипах пропагандировал алкоголизм, нецензурную брань и девиантное поведение. Конечно же, активисты вспоминали про резонансную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой, на которой певец появился в трусах и прозрачном сетчатом комбинезоне.
Группа «Радетель» призвала учесть вышеназванные инциденты с участием Киркорова и отменить запланированные в Санкт-Петербурге концерты.
Из афиши мероприятий в северной столице следует, что артист должен выступить в конце апреля в БКЗ «Октябрьский». Также в марте он выйдет на сцену на «Золотом граммофоне».
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Анастасия Чинкова