«А я мероприятия перепутал»: Ксения Собчак и Илья Соболев устроили публичный конфликт

18 сентября 2026, 17:29

Ксения Собчак и Илья Соболев устроили публичную перепалку из-за шутки

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак и Илья Соболев устроили публичную словесную перепалку после шутки комика о небольшой груди блогерши Кати Голден. Ксения Анатольевна не стала оставлять высказывание без внимания и публично раскритиковала Соболева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Собчак заявила, что подобные шутки были неуместны, поскольку комик выступал на свадьбе, а не на собственном сольном концерте. По ее мнению, формат мероприятия не предполагал подобных высказываний.



Соболев в долгу не остался и довольно быстро отреагировал на замечания телеведущей. Комик перевел ситуацию в привычную для себя ироничную плоскость и припомнил Собчак ее собственное появление на свадьбе.





«Сама в катафалке на свадьбу ехала, а я мероприятия перепутал… Это хайпожорство, прикол или это уже отмена? Не могу понять», — написал Соболев.

«Может, ее на сольник позвать? Пусть придет. Посмеемся хоть. А то что-то с чувством юмора уже так себе у наших селеб», — добавил он.