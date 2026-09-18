Филипп Киркоров выиграл многомиллионный суд из-за дефектных изделий для своей квартиры

18 сентября 2026, 16:45

Филипп Киркоров отсудил почти 27 млн рублей из-за бракованного камня

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров выиграл судебный спор с предпринимателем из Санкт-Петербурга. Калининский районный суд рассмотрел иск народного артиста России к ИП Георгию Барановскому о возмещении убытков — поводом для разбирательства стали изделия из камня, заказанные для квартиры певца. Об этом сообщает Пятый канал.