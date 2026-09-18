Филипп Киркоров выиграл многомиллионный суд из-за дефектных изделий для своей квартиры
Филипп Киркоров выиграл судебный спор с предпринимателем из Санкт-Петербурга. Калининский районный суд рассмотрел иск народного артиста России к ИП Георгию Барановскому о возмещении убытков — поводом для разбирательства стали изделия из камня, заказанные для квартиры певца. Об этом сообщает Пятый канал.
Как следует из материалов дела, Киркоров заказал у предпринимателя различные изделия из камня, а также их монтаж. Однако после выполнения работ результат, по утверждению артиста, оказался ненадлежащего качества.
По словам истца, поставленные и установленные изделия имели неустранимые дефекты. Кроме того, претензии возникли непосредственно к монтажу: работы по установке камня в единую композицию, как указывалось в иске, были выполнены с нарушениями установленных норм и правил.
В рамках разбирательства суд назначил экспертизу и опросил специалистов. В результате требования Киркорова были удовлетворены, а с предпринимателя взыскали сразу несколько сумм.
Основная часть взыскания — стоимость устранения выявленных недостатков. Согласно заключению судебной экспертизы, на это потребуется 16 328 180 рублей. Еще 1,3 млн рублей составила неустойка по договору. Кроме того, суд взыскал штраф в размере 8 814 090 рублей и 163 720 рублей госпошлины.
В итоге общая сумма, которую предприниматель должен выплатить Филиппу Киркорову, составила 26 605 990 рублей — то есть почти 27 млн рублей.
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