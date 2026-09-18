Ким Кардашьян госпитализировали после обострения болезни, от которой умер её отец

18 сентября 2026, 17:22

Ким Кардашьян госпитализировали с воспалением пищевода

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян госпитализировали после внезапного ухудшения самочувствия. У звезды выявили эзофагит — острое воспаление слизистой оболочки пищевода. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».