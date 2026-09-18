Ким Кардашьян госпитализировали после обострения болезни, от которой умер её отец
Ким Кардашьян госпитализировали после внезапного ухудшения самочувствия. У звезды выявили эзофагит — острое воспаление слизистой оболочки пищевода. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитости. Сейчас Ким остается под наблюдением специалистов, которые следят за ее самочувствием. Медики связывают внезапное обострение с хроническим стрессом и эмоциональным выгоранием. При этом подробности о том, что именно спровоцировало ухудшение состояния Кардашьян, публично не раскрываются.
Новость особенно привлекла внимание поклонников из-за упоминаний о ее отце Роберте Кардашьяне, который умер от рака пищевода в 2003 году. Однако эзофагит и онкологическое заболевание — разные диагнозы, поэтому сама по себе госпитализация Ким не означает, что речь идет о той же болезни. Поклонники звезды следят за новостями о ее состоянии и желают Ким скорейшего восстановления.
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