«А зачем?»: Ника Здорик рассказала, общается ли со Стасом Пьехой после расставания
Актриса Ника Здорик до сих пор слушает песни бывшего возлюбленного Стаса Пьехи
Актриса Ника Здорик рассказала, как складывается её жизнь после расставания со Стасом Пьехой. Отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, она призналась, что бывшие возлюбленные сейчас не поддерживают связь.
При этом Ника не стала скрывать, что иногда возвращается к творчеству певца.
«Мы не общаемся. А зачем? У каждого своя жизнь. Но песни иногда слушаю!» — поделилась актриса.Сейчас Здорик не состоит в отношениях и, по её словам, не стремится срочно найти нового партнёра. Ника подчеркнула, что не хочет заводить роман только ради того, чтобы быть с кем-то. К тому же у неё достаточно собственных дел и забот.
Роман актрисы и певца продолжался в 2022–2023 годах. После расставания Пьеха публично признавался, что отношения с актрисами оказались для него эмоционально непростыми. По словам артиста, такие романы сильно его выматывали, а на восстановление после них требовалось немало времени. В связи с этим он заявлял, что больше не намерен встречаться с представительницами этой профессии.
При этом Стас подчёркивал, что, несмотря на сложности в отношениях с Никой, никаких обид между ними не осталось. Сейчас каждый из бывших партнёров идёт своим путём, а Здорик время от времени продолжает слушать песни экс-возлюбленного.