«А зачем?»: Ника Здорик рассказала, общается ли со Стасом Пьехой после расставания

29 октября 2026, 14:11

Актриса Ника Здорик до сих пор слушает песни бывшего возлюбленного Стаса Пьехи

Ника Здорик (Фото: Instagram* / @nika_zdorik)

Актриса Ника Здорик рассказала, как складывается её жизнь после расставания со Стасом Пьехой. Отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, она призналась, что бывшие возлюбленные сейчас не поддерживают связь.





При этом Ника не стала скрывать, что иногда возвращается к творчеству певца.





«Мы не общаемся. А зачем? У каждого своя жизнь. Но песни иногда слушаю!» — поделилась актриса.