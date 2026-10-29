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«А зачем?»: Ника Здорик рассказала, общается ли со Стасом Пьехой после расставания

Актриса Ника Здорик до сих пор слушает песни бывшего возлюбленного Стаса Пьехи
Ника Здорик (Фото: Instagram* / @nika_zdorik)

Актриса Ника Здорик рассказала, как складывается её жизнь после расставания со Стасом Пьехой. Отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, она призналась, что бывшие возлюбленные сейчас не поддерживают связь.



При этом Ника не стала скрывать, что иногда возвращается к творчеству певца.

«Мы не общаемся. А зачем? У каждого своя жизнь. Но песни иногда слушаю!» — поделилась актриса.
Сейчас Здорик не состоит в отношениях и, по её словам, не стремится срочно найти нового партнёра. Ника подчеркнула, что не хочет заводить роман только ради того, чтобы быть с кем-то. К тому же у неё достаточно собственных дел и забот.

Роман актрисы и певца продолжался в 2022–2023 годах. После расставания Пьеха публично признавался, что отношения с актрисами оказались для него эмоционально непростыми. По словам артиста, такие романы сильно его выматывали, а на восстановление после них требовалось немало времени. В связи с этим он заявлял, что больше не намерен встречаться с представительницами этой профессии.

При этом Стас подчёркивал, что, несмотря на сложности в отношениях с Никой, никаких обид между ними не осталось. Сейчас каждый из бывших партнёров идёт своим путём, а Здорик время от времени продолжает слушать песни экс-возлюбленного.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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