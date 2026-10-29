«Он воздухан лютый»: Птаха жёстко высказался о Владимире Маркони

29 октября 2026, 13:45

Птаха раскритиковал Маркони после шоу «Три острова», но до драки не дошло

Птаха (Фото: Instagram* / @ptaharu_)

Рэпер Птаха резко высказался о шоумене Владимире Маркони после совместного участия в шоу «Три острова». По словам артиста, во время проекта между ними возникли разногласия, а впечатления от общения с ведущим у него остались негативные. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».