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«Он воздухан лютый»: Птаха жёстко высказался о Владимире Маркони

Птаха раскритиковал Маркони после шоу «Три острова», но до драки не дошло
Птаха (Фото: Instagram* / @ptaharu_)

Рэпер Птаха резко высказался о шоумене Владимире Маркони после совместного участия в шоу «Три острова». По словам артиста, во время проекта между ними возникли разногласия, а впечатления от общения с ведущим у него остались негативные. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



На премьере шоу Птаха не стал скрывать своего отношения к Маркони и назвал его «воздуханом», добавив, что считает его неприятным и сомнительным человеком. Рэпер также заявил, что шоумен, по его мнению, многое сделал не так.

Сам Владимир Маркони отреагировал на разговоры о конфликте с иронией и постарался сгладить ситуацию. Он подчеркнул, что относится к артисту с уважением, а участие в проекте принесло ему исключительно положительные эмоции.

До открытого столкновения между знаменитостями дело пока не дошло. Однако их публичный обмен репликами уже привлёк внимание поклонников шоу.

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Софья Метелева

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